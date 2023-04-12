75％收入還外債 窮國斯里蘭卡25年來最慘

斯里蘭卡政府將大部分資金償還外債，導致民生用品，包含石油燃料短缺。（美聯社）

2023/04/12 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡是全世界最窮國家之一，今年償還債務將佔政府收入的75%，達25年來最高水準。英國非政府組織「債務正義」（Debt Justice）表示，除了斯里蘭卡，其他91個低收入國家平均將16.3%的收入用作償還外債，比2011年的6.6%增加了近150%。

根據衛報指出，「債務正義」最新的報告顯示，世界91個窮國今年為了償還外債平均花掉16.3%的政府收入，比2011年的6.6%增加了近150%。其中斯里蘭卡今年的外債支付額最高，佔政府收入的75%，其次是寮國的65.6%、多明尼克的57.8%，以及巴基斯坦的46.7%。

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「債務正義」執行董事周海蒂（Heidi Chow）表示，這些國家迫切需要減免債務，這些外債已經危害到許多國家的公共服務、應對氣候危機或處理經濟動盪的能力。周海蒂認為，所有債權人都應該要考慮緩合債務償還問題。

去年5月，斯里蘭卡首次發生債務違約，國家將大部分的收入償還外債，導致社會缺乏基本生存資源，包含醫療保健、燃料、電力等。國際特赦組織全球研究及政策顧問安巴斯特（Sanhita Ambast）譴責道，政府應該要將這些錢投資在社會保護，然而卻投入大量資金僅僅償還利息。

周海蒂提出，建議倫敦及紐約立法強制私人貸方取消債務。根據世界銀行數據，高達46%的債務償還是流入私人貸方，不包含中國。30%流向多邊援助機構，12%是到其他政府，而剩下的12%則是中國公共及私人貸方。

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