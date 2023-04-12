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    DIOR廣告陷歧視亞裔風波 代言人迪麗熱巴慘遭炎上

    DIOR近日發布的彩妝廣告，當中1位亞裔模特兒以手拉扯眼皮，遭質疑為歧視。（圖片擷取自IG）

    DIOR近日發布的彩妝廣告，當中1位亞裔模特兒以手拉扯眼皮，遭質疑為歧視。（圖片擷取自IG）

    2023/04/12 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕法國奢侈品牌DIOR去年7月推出半身裙，陷抄襲中國傳統服飾「馬面裙」，至今拒不道歉，被中國網友列入「黑名單」；孰料不足1年，DIOR的彩妝廣告再度引發爭議。

    《香港01》報導，DIOR近日發布的彩妝廣告中，當中有1張亞裔模特兒用手拉扯眼皮，藉此凸顯眼影的照片，另3張更全部以陰影遮住眼睛，演繹產品；反觀歐美模特兒的彩妝近照，畫面清新自然、大方自信，予人萬物復甦的新鮮感，巨大差異引起中國網友不滿，狠批是「種族歧視」，掀起軒然大波。

    對此，DIOR並未作出任何回應，僅將有爭議的「拉扯眼皮」照片刪除，消極做法顯然無法平息中國網友怒火，甚至牽連到DIOR品牌代言人、中國女星迪麗熱巴。迪麗熱巴於今年1月正式成為DIOR中國區品牌大使；3月7日，再度被官宣為DIOR中國彩妝代言人。

    「拉扯眼皮」風波3日後，迪麗熱巴與工作室仍選擇沉默，令不少中國網友大感失望。事實上早在2018年，迪麗熱巴擔任Dolce&Gabbana（D&G）亞太區品牌大使期間，該品牌也曾因種族歧視遭公審，迪麗熱巴當時火速發表聲明終止合作，因此中國網友近日紛紛留言，「什麼時候終止合作」、「它也不是一兩次了，國內的藝人也真沒有骨氣，為了虛名臉都不要了」。

    也有網友認為，中國另一知名女星Angelababy自DIOR馬面裙事件後，斷然選擇不續約，迪麗熱巴今次卻未及時切割，「這品牌（指DIOR）黑歷史太多，趙麗穎、Angelababy不續約後，迪麗熱巴還去撿漏，從此對她印象一落千丈」等負面評語。

    中國女星迪麗熱巴今年1月正式成為DIOR中國區品牌大使，竟因「種族歧視」事件慘遭炎上。（本報資料照）

    中國女星迪麗熱巴今年1月正式成為DIOR中國區品牌大使，竟因「種族歧視」事件慘遭炎上。（本報資料照）

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