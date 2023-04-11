科技怪咖改裝無人機投手榴彈 助烏軍守住巴赫姆特

歐勒山大是烏軍第5旅的空中支援部隊負責人，除了大部分時候提供偵監，他們也運用特別改裝的無人機投擲手榴彈。（法新社）

2023/04/11 23:43

〔中央社〕在烏克蘭東部前線，一支烏軍支援部隊改裝精巧無人機對敵人投擲手榴彈。負責人說，這讓烏軍抵禦俄羅斯傭兵組織瓦格納集團一波波攻勢，讓巴赫姆特至今仍未陷落。

法新社報導，在巴赫姆特（Bakhmut）附近一處訓練營，重裝士兵發射武器時的刺耳聲響此起彼落，他們之中有一名戴眼鏡男子拿著灰袋子洋洋得意地穿越原野。

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戴迷彩頭盔、鬍鬚修剪整齊的30多歲士兵歐勒山大（Oleksandr）一邊從袋子裡拿出一架不起眼的無人機一邊說：「我的武器更精巧許多，這些可都是軍隊眼線。」

歐勒山大是烏軍第5旅的空中支援部隊負責人，除了大部分時候提供偵監，他們也運用特別改裝的無人機投擲手榴彈。

他的任務就是操作無人機在巴赫姆特巿一帶上空飛行，那裡是這場戰爭最長戰役所在，目前正是俄、烏部隊交戰焦點。

沒有值勤的時候，歐勒山大會進行訓練或修理無人機。

他說：「我們確認敵人後可以跟攻擊部隊一起行動。」

在現代戰場上，無人機可以即時讓砲兵部隊威力升級，幾乎已取代負責校準打擊火力的偵察員角色。

但是在這一點上，敵人也一樣。因此烏方無人機操作員同時也得致力消滅俄方無人機。

烏軍通常只有商業無人機可用。操作員得先破解軟體，「使其不會被俄方無線電偵搜察覺」，也可以將無人機改裝成具有投擲手榴彈或急造爆炸裝置（IED）的功能。

要能夠做到這樣，無人機機身就得裝上可以用遙控器啟動的3D列印炸彈外殼，以便能夠拉動手榴彈上的保險栓並且投彈。

而為達此一目的，他們最常用的技巧別無其他，就是以嘗試錯誤法費心去製作。

他記得第一次成功時是操作無人機投擲手榴彈，摧毀了一具MT-12式反坦克砲，後來又繼續改裝出一款上頭寫有日文「神風」（kamikaze）的無人機。

歐勒山大表示，多虧了無人機，才讓巴赫姆特至今仍然沒有陷落。

他指著數月以來俄軍一波波攻勢迭遭烏軍抵抗的前線方向說：「俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）對巴赫姆特的攻勢遭到會投手榴彈的無人機拖住。」

「這有點像是遭遇到科技怪咖（geek）的反撲。」

戴迷彩頭盔、鬍鬚修剪整齊的30多歲士兵歐勒山大（Oleksandr）一邊從袋子裡拿出一架不起眼的無人機一邊說：「我的武器更精巧許多，這些可都是軍隊眼線。」（法新社）

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