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    單月第3起！峇里島又一抹香鯨擱淺死亡 胃裡「發現不明液體」

    印尼峇里島的海灘近日接連發生多起鯨魚擱淺死亡事件，一頭長達17公尺的抹香鯨8日又擱淺在海灘上死亡。（歐新社資料照）

    印尼峇里島的海灘近日接連發生多起鯨魚擱淺死亡事件，一頭長達17公尺的抹香鯨8日又擱淺在海灘上死亡。（歐新社資料照）

    2023/04/09 22:16

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼峇里島的海灘近日接連發生多起鯨魚擱淺死亡事件，一頭長達17公尺的抹香鯨8日又擱淺在海灘上死亡。4月才剛開始，卻已經發生3起類似案件，十分弔詭。目前當地政府已經將屍體拖上岸並進行屍檢測試，試圖釐清這幾起事件的發生原因。

    綜合外媒報導，這頭雄性抹香鯨8日下午被發現擱淺在峇里島西部海灘上，負責屍檢的專家表示，鯨魚身上雖沒有明顯的傷口，但「異常病弱」，進一步調查後更發現。肺部不但有出血情況，牠的結腸還充滿了「不明液體」。

    附近的海域在2月底其實曾發生嚴重的海洋汙染事件，根據英國《衛報》報導，一艘滿載80萬升工業用燃油的油輪，2月28日在菲律賓東岷多洛省外海沉沒，導致載運的燃油嚴重汙染當地海洋環境，菲律賓環境和自然資源部 （DENR） 曾表示，漏油事件可能影響周圍21個海洋保護區，威脅數十平方公里內的海洋生物。本月1號及5號各有1頭鯨魚擱淺在峇里島中部以及東部的海岸上死亡。

    世界最大哺乳動物之一的抹香鯨是捕鯨業近年最常捕捉的大型鯨，為防止有人偷走鯨魚的身體部位，目前擱淺的地點已遭到當局封鎖，當地官員表示屍檢測試至少需要三週才能完成，希望能透過科學證據釐清確切死因。

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