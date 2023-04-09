女性教育禁令惹議 阿富汗學者表態支持婦女受教權

阿富汗宗教學者週六群起批評政府，不應禁止女性教育。資料照。（美聯社）

2023/04/09 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗宗教學者週六（8日）群起批評政府，不應禁止女性教育，回應日前神學士（Taliban，即塔利班）一位部長，警告神職人員不應在爭議問題上反抗政府的言論。

據《美聯社》報導，神學士統治下的阿富汗，女性僅能接受小學6年教育，教育禁令限制了該國女性接受高等教育的權利。此外，女性被禁止進入包括公園在內的公共場所，也被禁止從事大部分的工作。

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此前，阿富汗當局將教育限制定義為「暫時性停課」而非禁令，但大學和高等院校在3月開學之際，校園已不見女學生蹤影。禁令在國際上引發抨擊，伴隨經濟崩潰和人道主義危機惡化，加劇了該國的孤立情勢。

對此，該國學者加茲納維（Abdul Sami Al Ghaznawi）上週在一所宗教學校的課堂上指出，伊斯蘭經文中清楚表明，女性接受教育是「可被接受的」。

阿富汗代理高等教育部長納丁（Nida Mohammad Nadim）上週五（7日）立刻強硬回擊，表示神職人員不應發表反對政府政策的言論。

神學士部長的警告顯然不被該國學界接受，2名在阿富汗享有盛譽的宗教學者週六先後發聲，要求當局重新考慮他們的決策。

學者阿比德（Abdul Rahman Abid）稱，應允許教育機構開辦獨立的班級、聘請女教師、錯開上課時間，藉上述方式重新招收女性入學，「在伊斯蘭教義中，知識對於男性和女性都是必須的，且可蘭經允許女性學習」。

阿比德表示，改革將是當務之急，並警告任何延誤都將付出慘痛代價，尤其會削弱該國政府，「我因女兒沒有上學感到慚愧。我的女兒問我，為什麼不允許女孩在伊斯蘭系統中學習，我無法回答她。」

另一位神學士學者錫瑪特（Toryali Himat）則認為，政府應解決女性教育的問題。錫瑪特說：「伊斯蘭教允許男性和女性學習，前提是配戴頭巾及調整課程內容。政府應虛心接受批評，若禁絕批評的聲音，將導致腐敗的可能。」

錫瑪特也補充，其個人意見是開放女性接受大學教育。

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