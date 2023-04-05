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    涉毒日名模獲釋 台裔美籍丈夫涉走私毒品遭逮捕

    日本名模道端潔西卡（見圖，歐新社資料照）因涉嫌持搖頭丸，3月與台裔美籍丈夫高凱麟在東京都一家飯店遭日警逮捕，今天她獲釋離開警局。

    日本名模道端潔西卡（見圖，歐新社資料照）因涉嫌持搖頭丸，3月與台裔美籍丈夫高凱麟在東京都一家飯店遭日警逮捕，今天她獲釋離開警局。

    2023/04/05 20:34

    〔中央社〕日本名模道端潔西卡因涉嫌持合成麻藥MDMA（搖頭丸）3月與台裔美籍丈夫在東京都一家飯店遭日警逮捕，今天她獲釋，但她的丈夫因涉嫌走私MDMA違反麻藥特例法遭逮捕。

    38歲的道端與她46歲的丈夫、台裔美籍電影製作人高凱麟（Ken Kao）3月下榻東京都港區六本木的一家飯店時，被警方從下榻房間搜出搖頭丸。搖頭丸為粉末狀，裝在15顆膠囊裡。警方認為兩人涉嫌違反麻藥特例法，以現行犯予以逮捕。

    日本富士電視台新聞網今天報導，道端今天下午4時（台灣時間下午3時）許在被拘留的警視廳原宿署（警局）辦理釋放手續。載著她的車約4時30分駛離警局。

    此案是東京海關由美國寄給高凱麟的行李中發現藏有搖頭丸。日本警視廳到行李送抵處的東京飯店房間搜查，當時道端和丈夫都在場，遭警方以現行犯逮捕。道端到案後否認涉案，表示不清楚行李一事。

    警方認為高凱麟涉嫌走私搖頭丸，今天以涉嫌違反麻藥取締法逮捕他，他已坦承不諱。這對夫妻在被警方逮捕後接受尿液檢查，都呈現陰性反應。

    報導說，此案3月曝光後，媒體以為與道端同處一室遭逮捕的是她的友人，後來外界才知此人是她的丈夫。

    道端2008年與英國F1賽車手巴頓（Jenson Alexander Lyons Button）交往，2014年訂婚，同年12月結婚，在美國夏威夷舉行婚宴，但翌年英媒報導兩人離婚。2015年11月有日本週刊雜誌報導，她與高凱麟交往。

    有報導指出，高凱麟是富二代，父親高民環出生於南投，是美國GPS老品牌Garmin Ltd.創辦人之一，資產雄厚，並晉身富比士美國前400大富豪的排行榜。

    道端的父親則是西班牙及義大利裔阿根廷人，母親是日本人，她是「道端3姊妹」中的次女，胞姐是道端凱倫、胞妹是道端安潔莉卡。她5歲起在出生地日本福井縣開始擔任模特兒，胞姐力勸於13歲那年出道當模特兒。她在時尚界發展，擔任時尚雜誌的封面人物，並上電視節目或拍攝電視廣告。

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