為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度女穿「泰山裝」搭地鐵惹議 本人現身回應了

    恰娜娜穿「泰山裝」搭地鐵。（取自推特、Instagram；本報合成）

    恰娜娜穿「泰山裝」搭地鐵。（取自推特、Instagram；本報合成）

    2023/04/05 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕印度近來瘋傳1名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭地鐵照片和影片，引起熱議，許多人推測她的風格是模仿印度女星賈韋德（Uorfi Javed），而近日該女子身分曝光，本人也現身透露「泰山裝」背後的故事。

    《今日印度》報導，該女子名叫恰娜娜（Rhythm Chanana），今年19歲的她接受採訪稱，她的裝扮非一時興起，而是一直以來藏於心中想法。她解釋，「我來自很保守的家庭，成長過程我無法嘗試自己想做的事，也因此我鼓勵自己『總有一天我要替自己的人生做主』。」

    恰娜娜也說她穿這樣旅行好幾個月了，「穿什麼是我的自由，我不在乎別人怎麼說，我也沒有『想紅』。」至於被問到是否受賈韋德啟發，恰娜娜說沒有任何關係，「我甚至不知道她是誰，不過最近朋友給我看她的照片，並在了解她的故事後，我相當尊敬她。」

    報導提到，恰娜娜在地鐵的「泰山裝」上半身是勉強遮掩胸部重點部位的上衣，下半身是超短裙，引起網友熱議，有人認為這是她的自由，但也有人直呼「不忍直視」，批評她不檢點，連地鐵都為此發聲明，呼籲乘客「自重」，搭車不要穿會冒犯他人的穿著。

    許多人推測恰娜娜的風格是模仿印度女星賈韋德（見圖）。（取自Instagram；本報合成）

    許多人推測恰娜娜的風格是模仿印度女星賈韋德（見圖）。（取自Instagram；本報合成）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「真空」上班爽賺小費還不給看 大奶妹怒斥「令人想吐的變態」
    2023/04/05 06:24

    「真空」上班爽賺小費還不給看 大奶妹怒斥「令人想吐的變態」
    清涼自拍照外流 陸軍女上兵怒報警
    2023/02/17 10:31

    清涼自拍照外流 陸軍女上兵怒報警

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    北半球炸開！臭豆腐闆娘持「凶器」工作 網喊真香：哪裡臭
    2023/01/23 23:14

    北半球炸開！臭豆腐闆娘持「凶器」工作 網喊真香：哪裡臭
    女網紅挺「兩粒」上餐廳 老闆擋門口不給進
    2022/11/04 13:08

    女網紅挺「兩粒」上餐廳 老闆擋門口不給進
    靠Onlyfans打選戰！這參選人挺豪乳拉票 買辣照「解鎖」政見
    2022/09/26 22:29

    靠Onlyfans打選戰！這參選人挺豪乳拉票 買辣照「解鎖」政見
    麥當勞正妹店員身材「超兇」 網友揪團朝聖
    2017/03/18 21:30

    麥當勞正妹店員身材「超兇」 網友揪團朝聖
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播