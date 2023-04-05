印度女穿「泰山裝」搭地鐵惹議 本人現身回應了

恰娜娜穿「泰山裝」搭地鐵。（取自推特、Instagram；本報合成）

2023/04/05 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕印度近來瘋傳1名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭地鐵照片和影片，引起熱議，許多人推測她的風格是模仿印度女星賈韋德（Uorfi Javed），而近日該女子身分曝光，本人也現身透露「泰山裝」背後的故事。

《今日印度》報導，該女子名叫恰娜娜（Rhythm Chanana），今年19歲的她接受採訪稱，她的裝扮非一時興起，而是一直以來藏於心中想法。她解釋，「我來自很保守的家庭，成長過程我無法嘗試自己想做的事，也因此我鼓勵自己『總有一天我要替自己的人生做主』。」

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恰娜娜也說她穿這樣旅行好幾個月了，「穿什麼是我的自由，我不在乎別人怎麼說，我也沒有『想紅』。」至於被問到是否受賈韋德啟發，恰娜娜說沒有任何關係，「我甚至不知道她是誰，不過最近朋友給我看她的照片，並在了解她的故事後，我相當尊敬她。」

報導提到，恰娜娜在地鐵的「泰山裝」上半身是勉強遮掩胸部重點部位的上衣，下半身是超短裙，引起網友熱議，有人認為這是她的自由，但也有人直呼「不忍直視」，批評她不檢點，連地鐵都為此發聲明，呼籲乘客「自重」，搭車不要穿會冒犯他人的穿著。

許多人推測恰娜娜的風格是模仿印度女星賈韋德（見圖）。（取自Instagram；本報合成）

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