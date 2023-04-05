深海採礦將開放申請 海底將成美中新戰場

聯合國附屬機構「國際海床管理委員會」訂於7月9日開始受理深海採礦申請，未來最有可能出現海底軍事角力的地區，就是主權爭議白熱化的南海。圖為澳洲東部昆士蘭州外海。（美聯社檔案照）

2023/04/05 06:02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕路透報導，1994年隨《聯合國海洋法公約》生效正式運作的「國際海床管理委員會」（ISA），上月於牙買加就深海採礦標準協商逾2週後，36個國家組成的決策機構ISA理事會已於3月30日擬定決議草案，依諾魯2021年動議所提，訂7月9日開始受理企業許可申請。

專家指出，任何國家的深海採礦探勘計畫，都有可能轉變成軍事用途，未來最有可能出現海底軍事角力的地區，就是主權爭議白熱化的南海。

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中國為深海採礦探勘的領先者，但智利、法國、帛琉、斐濟等國基於環境疑慮及科學數據不足，不斷呼籲全球住手。非政府環境保護組織「綠色和平」全球計畫領袖卡松（Louisa Casson）得知產出決議後，大力批評「這項極度不負責任的結果」，直言發出「海洋破壞時代已終結」訊號的機會已白白浪費。

比利時駐牙買加及加勒比地區大使佛比斯特（Hugo Verbist）也說，ISA「夢遊進入法律上不確定的情況」，和巴西、荷蘭、葡萄牙、新加坡、瑞士、墨西哥、多明尼加、諾魯等國皆明確反對在環境規章不明的狀況下放行任何採礦契約。

深海採礦為新近採礦程序，從距離海平面800至6000公尺不等深度的海床或洋底開採礦物，地點通常選在海底熱泉附近，或蘊藏大片豐富多金屬結核的地區。前者在平均1400至3700公尺深度處者具備海底硫化物形成的良好條件，可採得銅、鉛、鋅及少量金、銀等貴金屬；後者做為海底岩石凝固物，則可提煉鈷、銅、鎳、錳等製造電池的關鍵材料，最高濃度出現在4000至6000公尺深的深海平原，位於墨西哥和美國夏威夷州之間的中太平洋東部400萬平方公里「克拉里恩－克利珀頓地區（Clarion-Clipperton Zone，CCZ）藏量尤其豐富。

在此之前，澳洲新南威爾斯大學（UNSW）戰爭理論研究員古哈（Manabrata Guha）曾指出，任何國家的深海採礦探勘計畫，都有可能轉變成軍事用途，例如有某家公司將海床地形圖（topographic）或熱測繪圖（thermal maps）之類的探勘文件交給軍方，就能變成軍事用途。

中國幾乎對全部南海海域聲索主權，導致與美國及東南亞國家的緊張關係日益升高。未來各國若想在海底軍事競賽中取勝，關鍵即在於對海底世界的掌握。古哈指出，美國若能進一步瞭解南海海床，將有助於對抗中國在南海的擴張，並協助美軍施展「瑞士乳酪式」（Swiss cheese-style）戰略，即利用對手在海底興建的軍事防禦設施，透過對宛如瑞士奶酪孔洞般的潛在「漏洞」，展開反制或打擊。

或者，利用本國對海床擁有更為先進的知識，刻意釋放錯誤地圖資訊或熱能讀數（thermal readings），以假訊息為武器，破壞對手的深海戰略。

另一方面，深海開採和既有採礦程序一樣，具有高度污染環境的爭議性，「綠色和平」尤其擔心危害鯨魚等生物，但專門開採海底多金屬結核的加拿大「金屬公司」主張，深海採礦取得電池金屬材料的負面衝擊，要比傳統開礦來得少。

此外，ISA規定有意開採的國家須有2個等值開採地點，並將其一交由ISA，且10年至20年後須轉移當時使用的採礦技術給其他國家，以致部分先進國家拒絕簽署《聯合國海洋法公約》1982年的初步協定。

彭博指出，在環境相關規範尚未出爐，167個國家組成的ISA也仍有爭議的情況下，上述決議能否在3個月後正式上路仍是未知數。

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