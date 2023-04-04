已遭中國滲透30年 加拿大疾呼安全機構改革

加國前安全官員在國會表示，加國安全機構30年就掌握中國滲透的證據，但政府一直沒有行動。（路透檔案照）

2023/04/04 21:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大遭中國滲透、干預內部事務情事不斷被揭發，渥太華當局的無所作為引發批判。加拿大《環球新聞》（Global News）近日報導，加國安全情報局2名前官員和資深媒體人赴國會作證表示，中國滲透行動早在1990年代就展開，但政府一直沒有處理，呼籲必須對安全機構進行全面性改革。

加國眾議院訊息隱私暨道德委員會針對外國干預問題舉行聽證會，前安全情報局（CSIS）亞太地區主任朱諾－勝谷（Michael Juneau-Katsuya）和執行經理斯坦頓（Dan Stanton），以及前保守黨國會議員趙錦榮、資深記者文達峰（Jonathan Manthorpe）及前「星島日報」編輯何良懋等人異口同聲表示，加國民主機構已被中共破壞。

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朱諾－勝谷表示，他在1990年代透過CSIS和皇家加拿大騎警（RCMP）的聯合調查中得知，中國領事館人員據稱暗中資助自由黨和保守黨，「CSIS至少30年前就知道中共干預加國，但這個期間的每一屆加國政府都對中國妥協，因為每屆政府都被有影響力的中國代理人滲透及破壞。」他甚至直言，這些行動近年在規模和複雜程度上都已更加精進。

前議員趙錦榮表示，他相信自己和其他議員都曾在2021年大選時，被中共宣傳機構的假消息行動詆毀；他也對中共30年前就干預加國內政不意外，並舉前自由黨國會議員陳卓愉為例指出，在天安門事件後，陳和同伴共同成立溫哥華支持民主運動聯合會（溫支聯），但1993年當選議員後，立場轉向親中，還與時任總理克里蒂安（Jean Chretien）一起訪中，「對關切中國政治開放和自由民主發展者，尤其是溫支聯成員，挫敗感和被出賣感非常深刻」。

斯坦頓也指出，這種情況已構成「生存危機」，中國30年來一直鎖定加國機構的罩門發動滲透，雖然俄羅斯和印度等國也有干預之舉，但比起中國都屬微不足道，因為中國是進行社會的全面滲透。去年十一月，《環球新聞》獨家披露多份情報文件，揭示中國駐多倫多總領事館曾干預2019年和2021年聯邦大選後，國會多個委員會持續檢視中國相關威脅，但斯坦頓不滿道，渥太華當局在那之後的作為蒼白無力，僅撥款4980萬加幣（逾11億台幣）給加拿大皇家騎警，要其保護加國人民免受外國政府騷擾和恐嚇，卻沒有賦予其調查策略、起訴權力。

朱諾－勝谷建議，除了儘快訂立外國代理人登記法外，加國還必須設立一個不隸屬於CSIS或RCMP的獨立辦公室，由國會賦予其獨立調查及起訴嚴重干預行為的權力；且鑑於歷屆政府都對中國干預無動於衷，該辦公室應完全不受政治力影響。

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