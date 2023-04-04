為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    已遭中國滲透30年 加拿大疾呼安全機構改革

    加國前安全官員在國會表示，加國安全機構30年就掌握中國滲透的證據，但政府一直沒有行動。（路透檔案照）

    加國前安全官員在國會表示，加國安全機構30年就掌握中國滲透的證據，但政府一直沒有行動。（路透檔案照）

    2023/04/04 21:07

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大遭中國滲透、干預內部事務情事不斷被揭發，渥太華當局的無所作為引發批判。加拿大《環球新聞》（Global News）近日報導，加國安全情報局2名前官員和資深媒體人赴國會作證表示，中國滲透行動早在1990年代就展開，但政府一直沒有處理，呼籲必須對安全機構進行全面性改革。

    加國眾議院訊息隱私暨道德委員會針對外國干預問題舉行聽證會，前安全情報局（CSIS）亞太地區主任朱諾－勝谷（Michael Juneau-Katsuya）和執行經理斯坦頓（Dan Stanton），以及前保守黨國會議員趙錦榮、資深記者文達峰（Jonathan Manthorpe）及前「星島日報」編輯何良懋等人異口同聲表示，加國民主機構已被中共破壞。

    朱諾－勝谷表示，他在1990年代透過CSIS和皇家加拿大騎警（RCMP）的聯合調查中得知，中國領事館人員據稱暗中資助自由黨和保守黨，「CSIS至少30年前就知道中共干預加國，但這個期間的每一屆加國政府都對中國妥協，因為每屆政府都被有影響力的中國代理人滲透及破壞。」他甚至直言，這些行動近年在規模和複雜程度上都已更加精進。

    前議員趙錦榮表示，他相信自己和其他議員都曾在2021年大選時，被中共宣傳機構的假消息行動詆毀；他也對中共30年前就干預加國內政不意外，並舉前自由黨國會議員陳卓愉為例指出，在天安門事件後，陳和同伴共同成立溫哥華支持民主運動聯合會（溫支聯），但1993年當選議員後，立場轉向親中，還與時任總理克里蒂安（Jean Chretien）一起訪中，「對關切中國政治開放和自由民主發展者，尤其是溫支聯成員，挫敗感和被出賣感非常深刻」。

    斯坦頓也指出，這種情況已構成「生存危機」，中國30年來一直鎖定加國機構的罩門發動滲透，雖然俄羅斯和印度等國也有干預之舉，但比起中國都屬微不足道，因為中國是進行社會的全面滲透。去年十一月，《環球新聞》獨家披露多份情報文件，揭示中國駐多倫多總領事館曾干預2019年和2021年聯邦大選後，國會多個委員會持續檢視中國相關威脅，但斯坦頓不滿道，渥太華當局在那之後的作為蒼白無力，僅撥款4980萬加幣（逾11億台幣）給加拿大皇家騎警，要其保護加國人民免受外國政府騷擾和恐嚇，卻沒有賦予其調查策略、起訴權力。

    朱諾－勝谷建議，除了儘快訂立外國代理人登記法外，加國還必須設立一個不隸屬於CSIS或RCMP的獨立辦公室，由國會賦予其獨立調查及起訴嚴重干預行為的權力；且鑑於歷屆政府都對中國干預無動於衷，該辦公室應完全不受政治力影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加拿大眾院報告挺台 引台灣代表證詞「台灣淪陷、民主亦將淪陷」
    2023/04/02 15:21

    加拿大眾院報告挺台 引台灣代表證詞「台灣淪陷、民主亦將淪陷」
    拜登與杜魯道聯合聲明：維護台海和平是國際安全與繁榮必要因素
    2023/03/25 09:29

    拜登與杜魯道聯合聲明：維護台海和平是國際安全與繁榮必要因素

    A7正核心！「富堡菁英滙」打造國際精工宅
    社、媒遭中國滲透 台灣排名世界第一
    2023/03/25 05:30

    社、媒遭中國滲透 台灣排名世界第一
    加拿大民調：62％民眾對台印象良好 62％對中看法負面
    2023/03/12 15:20

    加拿大民調：62％民眾對台印象良好 62％對中看法負面

    全面助攻拚經濟大同 3C黃金週酬賓盛典
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播