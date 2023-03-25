拜登與杜魯道聯合聲明：維護台海和平是國際安全與繁榮必要因素

美國總統拜登和加拿大總理杜魯道會晤，重申維護台海的和平與穩定，是國際社會安全與繁榮的必要因素。（彭博）

2023/03/25 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登和加拿大總理杜魯道會晤後，加國政府於當地時間24日發表雙方聯合聲明，在台灣問題上美、加重申維護台海的和平與穩定是國際社會安全與繁榮的必要因素，因此希望能夠和平解決兩岸問題。

加拿大總理辦公室新聞稿指出，美、加長久的夥伴關係是基於對共同安全、共同繁榮和共同民主價值觀的聯合承諾，包括處理氣候變化以及對人權法治的尊重，美加始終致力於建設一個更加自由、公平、安全和繁榮的世界。

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為此，美、加將致力於保護盟友的安全，包括北大西洋公約組織和世界各地的夥伴，並透過和G7、二十大工業國、五眼聯盟和美洲國家組織的合作強化實力。

同時，美、加譴責俄羅斯對烏克蘭發動非法和無端的戰爭，承諾將堅定地支持烏克蘭並持續讓俄國付出經濟代價。另外，美、加都認為中國對國際秩序構成了長期的挑戰，包括經濟脅迫、侵犯人權等等，為此兩國將合作以共同的民主價值觀打擊外國勢力干涉。

美、加強調，兩國在台灣問題上的基本立場沒有改變，維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮的必要因素，因此鼓勵和平解決兩岸問題。

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