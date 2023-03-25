為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登與杜魯道聯合聲明：維護台海和平是國際安全與繁榮必要因素

    美國總統拜登和加拿大總理杜魯道會晤，重申維護台海的和平與穩定，是國際社會安全與繁榮的必要因素。（彭博）

    美國總統拜登和加拿大總理杜魯道會晤，重申維護台海的和平與穩定，是國際社會安全與繁榮的必要因素。（彭博）

    2023/03/25 09:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登和加拿大總理杜魯道會晤後，加國政府於當地時間24日發表雙方聯合聲明，在台灣問題上美、加重申維護台海的和平與穩定是國際社會安全與繁榮的必要因素，因此希望能夠和平解決兩岸問題。

    加拿大總理辦公室新聞稿指出，美、加長久的夥伴關係是基於對共同安全、共同繁榮和共同民主價值觀的聯合承諾，包括處理氣候變化以及對人權法治的尊重，美加始終致力於建設一個更加自由、公平、安全和繁榮的世界。

    為此，美、加將致力於保護盟友的安全，包括北大西洋公約組織和世界各地的夥伴，並透過和G7、二十大工業國、五眼聯盟和美洲國家組織的合作強化實力。

    同時，美、加譴責俄羅斯對烏克蘭發動非法和無端的戰爭，承諾將堅定地支持烏克蘭並持續讓俄國付出經濟代價。另外，美、加都認為中國對國際秩序構成了長期的挑戰，包括經濟脅迫、侵犯人權等等，為此兩國將合作以共同的民主價值觀打擊外國勢力干涉。

    美、加強調，兩國在台灣問題上的基本立場沒有改變，維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮的必要因素，因此鼓勵和平解決兩岸問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海戰爭關鍵！美太平洋空軍司令：制空權和反艦武器
    2023/03/23 16:03

    台海戰爭關鍵！美太平洋空軍司令：制空權和反艦武器
    認同情報機構分析 布林肯：中共2027具備武力犯台能力
    2023/03/23 07:32

    認同情報機構分析 布林肯：中共2027具備武力犯台能力

    提升財富格局！錢進南科 就選悦揚
    曝中國「奪台3路徑」 前五角大廈官員與學者籲美「全都堵死」
    2023/03/16 07:36

    曝中國「奪台3路徑」 前五角大廈官員與學者籲美「全都堵死」
    台海危機非中國內政 布林肯：對全球經濟有毀滅性後果
    2023/02/24 06:50

    台海危機非中國內政 布林肯：對全球經濟有毀滅性後果
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播