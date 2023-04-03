美國官員：中國間諜氣球可蒐集情資 即時傳回北京

美國官員指出，中國的間諜氣球（見圖）擁有蒐集資訊並傳回去的能力，而中國也可以操控氣球的飛行路徑。（法新社）

2023/04/03 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕數名美國高級官員今（3）日透露，此前飛經美國上空而後遭到擊落的「中國間諜氣球」，擁有蒐集軍事情報並即時回傳的功能，並且中國方面也有能力操控球，因為氣球有時會以「8」字型在敏感地點上方飛來飛去。

美國國家廣播公司（NBC）報導，這幾位官員指出，中國確實能夠操控氣球多次飛越某些特定地點，有時候甚至還以「8」字狀軌跡飛行，而氣球本身還能將蒐集到的資訊即時傳回北京，但中國主要依賴偵測到的電子訊號來蒐集情報，而不是影像畫面，這些訊號可能源自軍事基地人員之間的通訊，或是武器系統。

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官員還稱，如果不是美國政府事先將可能的目標物移走，並阻撓氣球蒐集訊號的話，中國方面其實能從敏感地點得手更多資訊。

另外有消息人士對美國有線電視新聞網（CNN）表示，美國方面並不確定中國是否可以在收到資訊時將記錄清空，這衍生了一個問題：氣球是否能收集美國不知道的情報？

不過消息人士也說，對於氣球傳回去北京的資訊，其實美國情報界並沒有太過擔心，因為氣球並沒有比中國衛星蒐集情資的能力要強上多少。

北京雖然承認該氣球的確來自中國，但一再強調其屬於民用性質，受「不可抗力」因素才誤入美國。

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