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    越描越黑？否認生產間諜氣球 中國中化集團：我不是軍工企業

    疑似中國間諜氣球橫跨美國內陸上空，美東時間4日下午在北卡羅來納州出海，被美軍F-22戰機發射AIM-9X響尾蛇飛彈擊落。（路透資料照）

    疑似中國間諜氣球橫跨美國內陸上空，美東時間4日下午在北卡羅來納州出海，被美軍F-22戰機發射AIM-9X響尾蛇飛彈擊落。（路透資料照）

    2023/02/27 21:23

    〔中央社〕中美偵察氣球風波還未化解，曾被指為可能是此氣球生產者的中國化工集團，24日在官網發布澄清聲明，表示自己非軍工企業，所生產的產品與在美國上空的飛艇沒有關係。

    中國化工集團有限公司在「澄清聲明」中表示：「中國化工株洲橡膠研究設計院有限公司是一家合規經營、生產民用天然膠乳（乳膠）氣象氣球的企業，不是一家軍工生產企業。我們生產的產品用於各地氣象站日常天氣預報，與所謂的在美上空飛艇沒有任何關係。」

    不過，有些網友則抓出這個聲明的「漏洞」，認為按照聲明意思，出現在美國的偵察氣球是由軍工企業生產；此外，這樣的聲明也被質疑是「此地無銀三百兩」。

    先前，中國外交部發言人汪文斌曾表示，中國「民用無人飛艇」飄入美國上空完全是一起由不可抗力導致的意外、偶發事件。他並抗議美方在沒有任何證據的情況下，將中國民用無人飛艇汙衊為「間諜氣球」並濫用武力。

    美方高層國防官員2日表示，中國高空氣球在敏感地點上空飛行以蒐集情資，美方並在4日出動戰機於南卡羅來納州海域上方擊落偵察氣球。原定訪問中國的美國國務卿布林肯因氣球事件延後訪問。

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