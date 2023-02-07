氣球殘骸不會交還中國！白宮：將由情報專家分析

美國擊落闖入領空的中國偵察氣球，針對殘骸將如何處理，美國白宮國安發言人柯比（見圖）表示，殘骸會交由情報專家進行分析，目前並無計畫要將殘骸歸還給中國。（法新社）

2023/02/07 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈上週披露，一顆中國偵察氣球闖入美國領空，後續美軍將氣球擊落，針對殘骸將如何處理，美國白宮國安發言人柯比（John Kirby）表示，殘骸會交由情報專家進行分析，目前並無計畫要將殘骸歸還給中國。

據外媒報導，一顆中國偵察氣球上週闖入美國領空，後續美軍於4日下午派出F-22戰機將氣球擊落。中國方面雖堅稱該氣球是用於氣象及其他研究目的的民用氣球，而非間諜氣球，但美國官員駁斥此說法，並指該氣球設計的目的是用來收集軍事情報。

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柯比也駁斥中方的說法，並指氣球對美國境內的敏感軍事地點進行監視，他也強調美方雖未立即擊落氣球，但有採取一些措施以削弱氣球收集情報的能力。

柯比於當地時間週一表示，目前美軍正在打撈氣球碎片，已先從海上找到一些殘骸，不過目前天氣條件不佳，還無法對現場進行太多的海底監視。他表示碎片散落的區域相當大，未來幾天將持續進行。

柯比也提到，打撈上來的殘骸將交由情報專家分析，並指美國目前無意將氣球殘骸送回中國，他表示並不知道有這樣的計畫或計劃要歸還它。他也對媒體透露，據信這一顆是自2017年以來在美國上空被發現的第5個中國偵察氣球，其中有3個是在前總統川普執政期間侵入美國領土，但先前4個的入侵都只持續很短的時間。

北美空防司令部司令范赫克（Glen VanHerck）則指出，目前海軍艦艇正在繪製碎片散落區域的地圖，預估散落在大西洋上的面積約1500公尺乘以1500公尺。他表示雖然不知道最終碎片會交由誰進行分析，但包含情報單位及從事反情報工作的執法單位一定會仔細地進行研究。

針對氣球可能是偏離航線的說法，美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Mike Mullen）駁斥，並指氣球上有螺旋槳，方向是可操縱的，強調此事並非意外，而是故意的，是情報工作。

柯比也提到，氣球上有螺旋槳和轉向裝置，即使在高空中遭遇強風，但仍有能力進行加速、減速及轉向，只要願意還是可以讓它改變方向。

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