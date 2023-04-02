芬蘭、保加利亞大選選情緊繃 黑山恐變天

芬蘭國會大選競爭激烈，現任總理馬林（見圖）連任面臨挑戰。（路透）

2023/04/02 20:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕芬蘭2日舉行國會大選，中間偏右與反移民政黨都競相想取代社會民主黨現任總理馬林；保加利亞同日舉行2年內第5次大選舉，其結果可能左右該國對俄烏戰事的立場。巴爾幹國家蒙特內格羅（又稱「黑山共和國」）也在同一天舉行的總統大選第2輪投票，則可能變天。

土耳其國會3月30日正式批准芬蘭加入北約組織，芬蘭在預定在今年7月舉行的北約峰會上，正式成為第31個成員國。推動芬蘭加入北約的功臣、左翼總理馬林（Sanna Marin）試圖在2日大選中贏得第2個任期。民調顯示，馬林的社會民主黨與右翼的國家聯合黨（National Coalition Party）及民族主義的芬蘭人黨（Finns Party）不相上下，3個政黨民調都落在18.7％到19.8％之間，這場選舉之後可能出現漫長的聯合執政協商，儘管在2日勝選的政黨將優先籌組政府。

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身為進步的新世代領袖，37歲的總理馬林被受到許多芬蘭人的歡迎，特別是年輕的溫和派選民，但她在退休金及教育的大筆財政支出引發部份保守派不滿，被批評是不負責任。

另一方面，保加利亞舉行2年內第5次國會大選舉，時值民眾不滿情緒日益高漲，認為政治精英不願解決貪污、著手經濟改革之際。民調顯示，這次大選中可能依舊無法產生一個可運作的國會多數，這將使外界質疑它在近期加入歐元區，以及有效運用歐盟對疫情復甦援助的企圖心。

參與國會大選的政黨包含兩大聯盟，一是「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）與其小型側翼「民主力量聯盟」（Democratic Forces, SDS）共組的聯盟；二是一個新成立的聯盟，由親西方的「我們繼續變革」黨和改革派的「民主保加利亞」（Democratic Bulgaria, DB）組成。

這2個聯盟在民調中勢均力敵，這場大選也可能左右保加利亞對俄烏戰事的立場。保加利亞世歐盟盟最貧窮的成員國之一，過去有很長一段時間都被認為親俄。不過，據日前發表的調查報導，從去年烏俄開戰後，保加利亞就秘密提供武器彈藥與柴油，成為烏克蘭救星。

參與國會大選的兩個政黨聯盟都希望保加利亞維持親烏立場；但在政治不穩定期間掌握很大權力的總統拉德夫（Rumen Radev），則在推動一個更加不同的做法。

在此同時，蒙特內格羅的總統選舉第2輪投票，由現任總統、「社會主義者民主黨」（DPS）候選人朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）和「歐洲現在運動」（Europe Now）候選人、36歲政壇新星米拉托維奇（Jakov Milatovic）對決。

法新社引述分析人說法，時值民眾不滿情緒日益高漲，認為政治精英不願解決貪污、著手經濟改革之際，米拉托維奇贏面大。米拉托維奇曾任該國的經濟發展部長，他支持蒙特內哥羅加入歐盟，也提倡該國和塞爾維亞之間維持更密切的關係。

保加利亞前總理，領導中間偏右主要政黨GERB的巴里索夫，2日在保加利亞首都索非亞對國會大選投票。（路透）

61歲的現任總統、社會主義者民主黨候選人朱卡諾維奇。（美聯社）

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