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    中國海警船又闖釣魚台海域！ 航行逾72小時45分創最長紀錄

    日本海上保安廳今（2）日公布，有4艘中國海警船從3月30日陸續進入釣魚台周邊海域，並聲稱在「領海」區域航行至今已超過72小時45分，創下2012年日本「國有化」釣魚台列嶼後最長紀錄。示意圖。（資料照，法新社）

    日本海上保安廳今（2）日公布，有4艘中國海警船從3月30日陸續進入釣魚台周邊海域，並聲稱在「領海」區域航行至今已超過72小時45分，創下2012年日本「國有化」釣魚台列嶼後最長紀錄。示意圖。（資料照，法新社）

    2023/04/02 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國海警船再次傳出闖入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域，日本海上保安廳今（2）日公布，中國海警船從3月30日陸續進入釣魚台周邊海域，並聲稱在「領海」區域航行至今已超過72小時45分，創下2012年日本「國有化」釣魚台列嶼後的最長紀錄。

    綜合日媒報導，一共有4艘中國海警船在3月30日上午11點過後，相繼航行進入釣魚台列嶼附近海域，也就是日本所聲稱的「領海」範圍內。而這4艘海警船看似要接近作業中的日本漁船，其中2艘持續滯留日本「領海」內，另2艘則不斷來回進出日本「領海」。

    日本海上保安廳表示，中國海警船在此之前創下的連續「侵入」時間，是2022年12月的72小時45分，而這次的「侵入」時間截至今日上午11時54分，已來到72小時46分，創下日本政府將釣魚台列嶼「國有化」以來最長紀錄。

    目前海上保安廳巡邏船要求這些中國海警船，立即離開日本「領海」，以確保日本漁船安全。

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