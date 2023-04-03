成田機場出關要5小時！ 日本包車業者直擊「現場無止盡排隊」

日本一家當地包車業者直擊，現在搭機赴日的旅客從成田機場出關，需要花上5小時的等待時間，機場內更是出現無止盡的排隊隊伍。（圖擷取自「美黛子遊日本」臉書粉專）

2023/04/03 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕隨著各國疫情逐漸解封，讓越來越多人紛紛規劃出國旅遊，其中身為世界熱門觀光地的日本，近期雖湧入大量旅客，然而機場似乎難以消化，不少人紛紛上網分享機場的出關慘況。更有當地包車業者直擊，搭機旅客從成田機場出關，竟需要花上5小時的等待時間，機場內更是出現無止盡的排隊隊伍。

在日本經營客製化包車服務的「美黛子遊日本」，1日在粉專PO文表示，有預約包車的客人搭乘香港起飛航班，並預計晚上6點25分抵達成田機場，結果下飛機後竟幾乎只能在原地不動，然後開始無止盡地排隊，直到深夜11點45分才出關上車前往東京，「從下飛機到上車花了將近5小時，太可怕了」。

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貼文一出，也引起許多同樣在近期前往日本旅遊，並遇到類似情況的網友們共鳴，「比我那天3.5小時還要久」、「26日1540塞到5點多才通關已經很崩潰，5小時」、「我們昨天中午到……排了1個多小時才出關就已經筋疲力盡了」、「4/1 12:15抵達大概13:00出關，行李都還比我快運氣應該很好」、「突然覺得3/20 NH852羽田入境1.5小時真的比不上」。

另有網友討論，有關日本機場的最新入境程序，以及機場人手不足的狀況，「太多旅客不會使用電子出關」、「新程序，大家都不適應，手機很多上不到網，要即時連 wifi，一片混亂」、「現場有安排很多幫忙看VJW審查有無變藍的人員，但入境的人更多，現場稍亂」、「日本機場（台灣也是）缺工、缺人再加上櫻花季～而從關西機場入境的韓國人又多；都要花點耐心排隊！」

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