台灣未來由台灣人民決定！加拿大國會公布「台灣報告書」

加國國會發表「台灣報告書」，全面勾勒加台關係。（圖擷取自網路）

2023/04/01 16:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大國會加中關係特別委員會主席、執政自由黨議員哈迪（Ken Hardie）在當地時間30日在眾議院發表題為「加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係」（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times）的報告，全面勾勒加台關係，並強調「台灣的未來只能由台灣人民決定」。

《自由亞洲電台》（RFA）3月31日報導，該報告彙整去年底加台雙方政府官員和學者專家等人在國會聽證會上的證詞，內容涵蓋「加國與台灣互動」、「加國對台貿易投資關係」和「區域和平與安全情勢」等三大部分，已在加中關係特別委員會上獲得跨黨派一致通過，料可順利通過全院審查。

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報告對加台關係提出18項建議，除了深化加台之間的經貿關係外，特別著重認可台灣地位和戰略安全的重要性。

例如，報告中提到，政府官方用語不應矮化台灣地位，並明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」；鼓勵國會議員訪台以促進加台關係；考慮外交層級官員訪台；支持台灣有意義參與國際組織；加國優先評估台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；支持加台簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），並點名應由聯邦國際貿易部長訪台進行簽署。

專精兩岸問題的渥太華大學史國良（Scott Simon）教授表示，該報告最重要的是凸顯台灣地位，亦即加國所謂「一個中國」政策，是加國政府「注意到」中國的「一中政策」，但並未承認台灣就是中國的一部分，這個立場已經讓愈來愈多人知道，且報告中提到政府機構不能出現矮化台灣的用詞，所以很多情況都會改變。

他舉例，以前加國聲稱出於「一中政策」，不能動用政府經費資助國會代表團訪台，只能由台灣政府出資相邀，但在該報告出來後，相信會看到一些變化，亦即加國政府也可以出資。

此外，加國聯邦機構「社會科學人文研究理事會」網站一直把台灣列爲中國一省，過去他曾反映這不正確，但該機構並未修正，如今報告明示「不應矮化台灣」，相信未來也會改變。

駐加拿大台北經濟文化代表處代表曾厚仁則表示，該報告是台加斷交逾半世紀後，非常重要的一步， 「台灣和加拿大有邦交的時候，當然就是邦交國的那一套啊，但這是斷交後第一次用這種方式來全面描述台灣和加拿大的關係，仔細看一下報告的建議，事實上字裡行間都是非常支持台灣的。」

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