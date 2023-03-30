美中一戰可避免？美參謀首長聯席會議主席：有前提

美軍參謀首長聯席會議主席密利29日在眾議院軍事委員會表示，美國與中國或與俄羅斯任一方的戰爭並非不可避免，前提是美國須維持全球最強的軍力。（美聯社）

2023/03/30 20:48

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國之音（VOA）今日報導美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）29日在美國聯邦眾議院軍事委員會表示，美國正首次面臨兩大擁核國家中國及俄羅斯的國安威脅，與中國或與俄羅斯任一方的戰爭既非不可避免，也非迫在眉睫，但其前提是：美國必須維持全球最強軍力的國家地位。

密利在美國聯邦眾議院軍事委員會，針對2024會計年度國防預算的聽證會上表示，如果美國要與中國、以及要與俄羅斯之間繼續保持和平的話，就必須維持世界上最強大國家的地位。

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密利作證指出，這是美國史上首次同時面對中、俄兩個擁核大國的威脅，這兩國在其重要國家安全利益上都在與美國競爭；如果美國同時與俄羅斯和中國開戰，將會非常艱難，「不過與任一方的戰爭既非不可避免，也不是迫在眉睫。」

密利說，唯有做好面對戰爭的充足準備以及軍事現代化，才能遏止侵略，並強調及時通過這份美國新年度「戰略驅動」的國防預算之重要性；美國國防部2024年度的預算達8420億美元（約25.6兆台幣），將有助確保美軍仍是世界上最具殺傷力，且最有能力的軍隊。

密利直言，「準備應對戰爭很昂貴，但是沒有什麼會比真正打一場戰爭更為昂貴」，準備戰爭將可嚇阻並遏制戰爭。

密利指出，「美國軍隊已準備好了」，美軍作戰準備率現在是多年來的新高，10%現役部隊可在96小時內就完成部署，60%現役部隊已經準備就緒，可在30天內投入戰鬥，遠超過三分之一最小值的標準。

密利說，美國在歐洲、亞洲、非洲、中東和南美洲部署了近25萬名士兵，打擊恐怖主義，並與盟邦夥伴合作。

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