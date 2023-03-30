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    高中天天被罵醜！日本妹千萬日圓整形「人生從此不一樣」

    平瀨愛梨透露為了變美她花了1000萬日圓（約合新台幣231.9萬元）動手術，整形前後判若兩人。（取自推特）

    平瀨愛梨透露為了變美她花了1000萬日圓（約合新台幣231.9萬元）動手術，整形前後判若兩人。（取自推特）

    2023/03/30 18:13

    〔即時新聞／綜合報導〕日本網紅平瀨愛梨在社群網站坐擁81萬粉絲，她一直以來也大方分享自己整形前的照片，透露為了變美，她花了1000萬日圓（約合新台幣231.9萬元）動手術，整形前後判若兩人的她，更被形容「人生從此不一樣」。

    綜合媒體報導，25歲的平瀨愛梨不吝嗇在Twitter分享自己以前跟現在的對比照，她坦言，「我5歲時就有人就告訴我，這個臉以後不要生小孩」、「高中時天天被罵醜，生物老師上課還對全班說，若我的身體改變1萬個細胞，就能變得跟『新垣結衣』一樣」。平瀨愛梨透露，這些批評一直烙印在她心中，也因此加深她要改變自己的決心。

    報導提到，平瀨愛梨說她經過戴牙套、顴骨縮小手術、雙眼皮、開眼頭和整鼻子等，儘管手術所費不貲，還須熬過恢復期跟種種副作用。所幸最終苦盡甘來，本人也變得更自信，熱愛打扮跟上傳美照。她說，「現在很多事情都很好。」

    看過平瀨愛梨的分享，引起許多網友鼓勵，「讓自己開心很重要」、「做了很大的決心努力」，但同時也有不少人批評，認為「整形不值得被鼓勵」，對身體勢必會造成長久副作用，也會影響心理層面過度虛榮。

    平瀨愛梨不吝嗇在Twitter分享自己以前跟現在的對比照。（取自推特）

    平瀨愛梨不吝嗇在Twitter分享自己以前跟現在的對比照。（取自推特）

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