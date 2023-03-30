預言準確率達86％！ 谷歌前工程總監：人類8年內可實現永生

美國未來學家、人工智慧專家兼Google前工程總監庫茲威爾（Ray Kurzweil）預測，人類將在8年內可實現永生的夢想。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/03/30 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國未來學家、人工智慧專家兼Google前工程總監庫茲威爾（Ray Kurzweil），過去曾針對未來科技發展進行147項的預測，其中僅有3項完全錯誤外，準確率高達86%，而因此聲名大振。近期他在一次採訪中再次大膽預測，人類將在8年內能實現獲得永生的夢想，引起高度關注。

綜合外媒報導，現年75歲的庫茲威爾日前接受Youtube頻道「Adagio」採訪，並針對遺傳學、奈米科技（nanotechnology）和機器人技術發展提出看法。庫茲維表示，早在數十年前就將奈米機器植入人體的概念，然而人們對這概念普遍認為會對人類造成傷害，不過他卻抱持相反看法，並認為這些技術將可衍生出有能力逆轉人類年齡的「奈米機器人」（nanobots）。

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茲威爾指出，這些微型機器人能協助人類修復人體因衰老而惡化的受損細胞和組織，同時讓人們免於罹患癌症等疾病，並藉此讓人類獲得永生，「這會讓我們有更多、更新的大腦皮層，不但會讓我們變得更有趣、更擅長音樂、更感性，並擁有更多我們在人類身上看重的東西。人機結合不僅不會讓機器取代人類，反而會讓我們變得更好」。

庫茲威爾曾在2012年，被Google聘請為協助機器學習和語言處理的工程師，並在任期內大幅改進Google的人工智能技術；同時他也是個非常也名的未來學家，曾成功預測蘇聯瓦解、電腦在西洋棋上打敗人類等事件。另據統計顯示，他在此之前做出的147個預測中，有115項完全正確、12項大致正確、17項部份正確，只有3項完全錯誤，準確率高達86%。

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