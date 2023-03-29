援烏抗俄！ 外媒：法國擬回購40架幻象2000戰機

「幻象」（Mirage）2000戰機。（法新社）

2023/03/29 20:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭敦促西方國家提供F-16等戰機，助其對抗俄羅斯，但美國為首的西方國家至今不肯鬆口。如今最新消息傳出，法國打算回購40架「幻象」（Mirage）2000戰機，並移交給烏克蘭空軍。

法國情資數位媒體「情報在線」（Intelligence Online）報導，巴黎計劃主要向阿拉伯聯合大公國回購40架幻象2000-9（法國本身的編號是幻象2000-5MK.2）戰機，不足的部分準備向希臘和印尼採購。作為補償，這些國家可以大折扣向法國購買新型戰機。

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目前，巴黎和基輔都尚未對該訊息做出官方回應。法國《費加洛報》（Le Figaro）日前報導，約有30名烏克蘭飛行員正加速受訓，以駕駛法製幻象2000戰機，不過，法國政府很快否認了該訊息，稱這些烏克蘭軍人僅僅是接受防空系統的訓練。

不過，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在英國《衛報》22日刊出的訪談中透露，不排除北約盟國向烏克蘭交付西方戰機。

他指出，西方已提供不少軍事裝備，包括戰車、戰鬥裝甲車和火箭彈，目標是「使烏克蘭人能夠發動進攻並奪回領土」，但他不排除北約成員國進一步援助烏克蘭F-16或其他西方噴射戰機。

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