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    準備好了！ 澤倫斯基邀習近平訪烏克蘭

    澤倫斯基29日受訪表示，希望習近平可以造訪烏克蘭。（美聯社）

    澤倫斯基29日受訪表示，希望習近平可以造訪烏克蘭。（美聯社）

    2023/03/29 16:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平20日出訪俄羅斯與總統普廷會晤，並討論中方提出「烏克蘭和平計畫」，會後中俄聯合聲明就烏俄戰爭呼籲各國應避免危機惡化失控，對此烏克蘭總統澤倫斯基近日接受外媒專訪表示，希望習近平能造訪烏國，「我們已準備好在這裡與他會面」。

    根據《美聯社》報導，澤倫斯基29日接受專訪時向習近平隔空喊話，希望習近平可以造訪烏克蘭，「我們已準備好與他在這裡見面、我想和他談談。在這場戰爭開打前我曾與他接觸，然而開戰至今約1年多來都沒有任何聯繫。」

    報導分析，北京過去數十年來在經濟和政治上皆偏向莫斯科，中國對烏俄戰爭保持中立態度為普廷提供「外交掩護」（diplomatic cover）。習近平上週出訪俄羅斯與普廷會面，提出北京可能向莫斯科提供其所需武器及彈藥的可能性，但習事後沒有對此發表任何相關聲明，反而是普廷數天後突然宣布，將在白俄羅斯部署戰術核武，使俄軍核武儲存庫更為逼近北約（NATO）盟國領土。

    澤倫斯基推測「這次中國訪問可能對俄羅斯不利」，他認為普廷此舉是為了轉移大眾注意力，因為他無法從中國得到軍援承諾。

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