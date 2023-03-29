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    馬英九謁陵提創建民國與中華民國 央視刪光光

    前國民黨主席馬英九前往中山陵謁陵，向孫文銅像獻花、行三鞠躬禮。（馬英九辦公室提供）

    前國民黨主席馬英九前往中山陵謁陵，向孫文銅像獻花、行三鞠躬禮。（馬英九辦公室提供）

    2023/03/29 14:27

    〔中央社〕前總統馬英九為期12天的訪中祭祖行，昨天首個行程赴南京中山陵謁陵，期間他提及國父孫中山創建民國，發表公開致詞提及中華民國，以及落款題民國紀年，中國官媒央視全都不表並剪掉。

    據央視發布有關馬英九訪中謁陵的影音和文字報導，馬英九率團步行進入祭堂，並由司儀宣讀頌讚孫中山豐功偉績與高風亮節的祭文。

    央視報導引述的祭文內容包括：「兩岸人民，同屬中華，炎黃子孫，振興民族，共創未來，薪傳綿延。九二共識，和平基礎。蒼生為念，百姓謀福，共同發展，永繼無疆。」

    不過祭文中提到國父「力抗列強，創建民國」，央視的影音與文字報導全都不表。

    此外，馬英九在中山陵祭堂耳房題8字「和平奮鬥，振興中華」，並以他的大名及公元和民國紀元落款。

    但央視發布的新聞照片和影音畫面，僅留下題字和他的姓名，手書的公元和民國紀元則被裁掉，即使馬英九書寫「百十二．三．廿八」未註明民國字樣，也不能倖免。

    隨後他前往孫中山紀念館發表公開致詞，提及「民國112年3月28日馬英九前總統」，並說國父孫中山先生「終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國」，「到今天已經112年」，以及「民國14年（1925年）3月12日國父逝世」。

    央視的影音和文字報導同樣省略不題，只引述他公開致詞未提及民國與中華民國的段落：「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。深盼兩岸共同努力，追求和平，避免戰爭，致力振興中華，這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現。」

    隨後馬英九接受聯訪表示，兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途，央視的文字和影音報導也是略過，僅提及他說，希望台灣青年深入了解中山先生生平和兩岸關係，大陸朋友非常熱情，回去後會把這份好意轉達給台灣民眾等。

    至於昨晚會見江蘇省委書記信長星，央視官網則未呈現隻字片語。

    馬英九會信長星指出，他在「台灣總統」任內推動兩岸交流，創造兩岸分治70多年來「最和平繁榮的一個階段」，信長星則回以「馬英九先生」，並提及馬曾擔任國民黨前主席及「台灣地區前領導人」。

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