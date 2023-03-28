諜對諜！反制中國間諜情蒐歐盟、北約 比利時調查華為

比利時情報機構正仔細調查有中國解放軍背景的華為公司（Huawei）運作，布魯塞爾當局對中國在歐盟和北約總部周圍進行情蒐間諜活動的疑慮升高。（法新社）

2023/03/28 23:35

〔編譯楊芙宜／台北報導〕政治新聞網站「Politico（政客）」報導，機密文件和3名熟知內情人士透露，比利時情報機構正仔細調查有中國解放軍背景的華為公司（Huawei）遊說操作，主因布魯塞爾當局對中國透過華為代表在歐盟和北約總部周圍進行情蒐間諜活動的擔憂升高。

報導引述消息人士透露，近幾月來，比利時國家安全局（VSSE）要求約談華為在布魯塞爾歐洲區中心地帶進行遊說的已離職員工；這是比利時國安官員工作之一，藉以調查中國如何透過華為在布魯塞爾分公司等非國家行為者，來增進中國國家和共產黨在歐洲的利益。

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消息人士說，比利時情報官員希望確定，中國當局與華為布魯塞爾分公司之間是否有直接關係；此關注重點特別針對先前曾在布魯塞爾各機構任職的華為代表，這些華為代表可能因此取得進入歐盟聯絡人網絡的管道。

西方國家對華為存在最大疑慮在：華為是否已遭中國政府利用、施壓或滲透，藉以 取得西方國家的重大數據。

報導指出，過去10年來，華為歐盟遊說辦公室已成為歐盟決策上的一大遊說力量。華為辦公室之一就位在歐洲議會、歐盟執委會和歐洲理事會所在大樓之間，另一個華為「資安透明中心」辦公室則靠近在布魯塞爾的美國大使館。

最近的企業揭露資料顯示，在布魯塞爾，華為是對歐盟遊說支出最多的30家公司之一，申報中每年遊說支出最大值為225萬歐元（約7400萬台幣）。華為在2018年對布魯塞爾的遊說支出更進入前10名。

西方國家的情治安全機構對和中國當局有關的企業已發出警訊，英國、荷蘭、比利時、捷克和北歐官員、以及歐盟工作人員都已接獲通知，不得在工作手機下載中國短影音平台TikTok，也是出自於類似對華為的顧慮，即中國國安法規定迫使中國科技公司必須向中國當局交出用戶資料。

報導說，比利時情治機構的任務就是監視外國行為者對歐盟機構的遊說等影響操作方式。越來越多證據顯示，歐盟決策受到他國影響，近來爆發的卡達門 （Qatargate）醜聞就暴露了這個現象。一些波斯灣國家企圖透過中介組織行賄和送禮，以影響歐盟決策。

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