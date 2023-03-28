擊斃校園槍手！美警攻堅阻大屠殺 密錄器影像曝光

員警恩格爾伯特（右圖左）與科拉佐（右圖右）聯手擊斃槍手。（取自推特/@MNPDNashville；本報合成）

2023/03/28 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州那什維爾（Nashville）的私立基督教聖約小學（The Covenant School）遭28歲槍手赫爾（Audrey Hale）闖入開槍，射殺3名學童和3名成年，她與員警對峙遭到擊斃。警方也公布攻堅擊斃槍手的2名「英雄」員警照片，以及隨身密錄器槍戰畫面。

綜合媒體報導，那什維爾大都會警察局（Metropolitan Nashville Police Department）指出，赫爾是聖約小學校友，當地時間27日早上，她開車進入校園，身帶2支步槍與1把手槍進入教學大樓，開槍射殺學生與師長。

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警方指出，早上10點13分接獲報案，員警趕抵校園時，赫爾人在2樓，經過一番警匪對峙，警方將她擊斃。據稱，從赫爾開槍殺人到被擊斃，全程不到15分鐘。

警方公布擊斃槍手的2名員警照片和身分，分別是從警資歷4年的恩格爾伯特（Rex Englebert）與9年的科拉佐（Michael Collazo），同時感謝他們，「英勇的美國人，成功阻止恐怖的大屠殺。」

另外，警方28日上傳2名員警執行任務時隨身配戴的攝影機畫面，網友們紛紛留言，「上帝保佑這些英雄」、「感謝你們」，也有人稱讚警方「公開又透明」。

警方上傳2名員警執行任務時隨身攝影機畫面。（取自YouTube）

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