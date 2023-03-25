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    美國南部遭龍捲風襲擊 釀7人死亡

    美國密西西比州和阿拉巴馬州的鄉村遭遇龍捲風襲擊，至少造成7人死亡。密西西比往年龍捲風災區示意圖。（美聯社）

    美國密西西比州和阿拉巴馬州的鄉村遭遇龍捲風襲擊，至少造成7人死亡。密西西比往年龍捲風災區示意圖。（美聯社）

    2023/03/25 16:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南部密西西比州和阿拉巴馬州的鄉村，於當地時間24日晚間遭遇龍捲風襲擊，至少有7人因此死亡，並出現建築物毀損、停電等災情，隨之而來的還有高爾夫球大小的冰雹沿途造成破壞。

    據《美聯社》報導，美國國家氣象局表示，龍捲風先是在密西西比州傑克遜（Jackso）東北約96公里處肆虐，並以時速113公里的速度向東北方前進，一路席捲密州銀城（Silver City）、羅靈福克（Rolling Fork）、威諾納（Winon）、艾默里（Amory）等地，並進入阿拉巴馬州。

    美國國家氣象局在龍捲風來襲時發出警告，呼籲路徑上的民眾趕緊躲藏，房屋、車輛可能會遭受相當大的破壞甚至被完全摧毀。羅靈福克所在的夏基郡法醫伊斯頓（Angelia Easton）事後指出，龍捲風在密西西比州至少造成7人死亡。

    羅靈福克當地的災情似乎相當嚴重，市長沃克（Eldridge Walker）透露救援人員正不斷將傷患送往醫院，但他不清楚有多少人受傷。夏基郡則收到不少災情回報，包括天然氣洩漏、民眾受困瓦礫堆之下等等，還有部分執法單位失去聯繫。

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