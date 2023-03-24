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    催產素作用 魚能感知同伴恐懼、還會「安慰」

    23日發表的一份跨國研究報告，觀察斑馬魚對同伴的情緒反應。（美聯社）

    23日發表的一份跨國研究報告，觀察斑馬魚對同伴的情緒反應。（美聯社）

    2023/03/24 23:28

    〔編譯管淑平／綜合報導〕人類的同理心與催產素有關係，不過，一份23日發表的研究報告指出，不只是人，催產素也對魚有同樣的作用，魚會因為感知到其他魚的恐懼，自己也感到害怕。這項研究顯示，這種能力可能早在人類和魚還有共同祖先時就存在，比先前認知的還早。

    這份23日在《科學（Science）》期刊發表的研究報告，研究人員對斑馬魚進行實驗，去除魚腦部與製造和吸收催產素有關的基因，當其他魚焦慮時，這些魚無法感測到同伴的情緒，或者改變牠們自己的行為；但是對其中一部分實驗魚注射催產素後，牠們就有了感知，和反映其他魚的情緒之能力，科學家稱為「情緒感染」能力。

    研究報告共同作者、加拿大卡加利大學神經科學家艾金里納德（Ibukun Akinrinade）說，「牠們回應其他感到害怕的魚，在這方面，牠們的行為表現就像我們一樣」。這份研究也呈現，斑馬魚會更關注之前經歷過壓力大的同伴，研究人員說，這種行為就如同「安慰」。

    過去的研究已顯示，催產素在老鼠傳遞恐懼情緒方面，也扮演類似角色。

    另一名報告共同作者、葡萄牙古爾班基科學研究所（IGC）行為生物學家奧利維拉（Rui Oliveira）說，這份新研究描繪出，催產素在傳遞情緒上的「古老角色」。

    未參與這項研究的德州大學奧斯汀分校演化神經科學家霍夫曼（Hans Hofmann）說，這種大腦處理機制，「或許在4億5000萬年前就已經有了，也就是你、我和魚擁有最後的共同祖先時」。

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