與台斷交常是「不祥之兆」 歐布萊恩：求助中國都沒好下場

美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Robert O’Brien，左4）。（記者方賓照攝）

2023/03/24 21:12

〔記者楊丞彧／台北報導〕國內外媒體高度關注台灣與宏都拉斯邦交瀕危，美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Robert O’Brien）今（24）日直言，一個國家決定「變心」，往往是國內出現內亂、貪腐或其他負面事件的「不祥之兆」，希望中國能給他們救生索，然而永遠都沒有好下場。他更強調，美國與台灣等民主國家，絕對不透過行賄或提供油水滿滿的生意等貪腐手段來鞏固邦誼，這些手段對台美都沒有好處，必須堅守這些原則。

被問及中國正強化對中美洲、加勒比海及太平洋地區的影響力，美國與台灣是否能透過彼此合作，創造更多空間來維持台灣邦誼？歐布萊恩表示，這問題有兩個層面，首先台灣不該忘記自己有著像美國一樣的好朋友、好夥伴，彼此之間的關係，比起與台灣邦交國還要來得重要得多。他認為重要的是，看看未建交民主盟友或美國與台灣之間的關係是多麽地牢固。不過話雖如此，維持邦交國依然相當重要，有著許多好處，並有助於台灣維持在國際之間的地位。

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不過，歐布萊恩指出，中國近年不斷試圖壓縮台灣的外交空間，一個個拔走台灣的邦交國。不幸的是，許多背棄台灣轉而與中國建交的國家，最後都被貪腐給玷污，且沒能像他們所希望的那樣發大財。歐布萊恩直言，許多國家「變心」就像個「不祥之兆」，往往都是國內發生內亂、腐敗或其他負面事件時，希望求中國給他們一條救生索，然而永遠都沒有好下場。

歐布萊恩表示，無論是共和黨籍的川普執政時期，或是民主黨籍的拜登擔任總統，都致力於協助台灣邦交國不會轉投靠中國。然而，無論是台灣或美國，或是其他民主與以法治為基礎的國家，都不會想透過貪腐手段來鞏固台灣邦誼，例如賄賂領導人或第一家庭，或給他們油水滿滿的商業交易，這些事情我們絕不做，這樣是對台灣或美國都好，「有些線我們絕不該逾越」。正式外交關係雖然重要，但國家誠信、反貪腐與法治等原則，對台灣或美國而言也都與「邦交」同等重要。

若宏都拉斯真與台灣斷交，被問及美國能採取哪些行動回應？歐布萊恩說，川普執政時期做了許多強化美台關係的努力，他很開心拜登也延續了相同的路線。中美洲國家與美國的關係相當重要，然而該區域國家許多有毒梟、經濟與移民等問題，尤以宏都拉斯為甚。因此，我們必須密切注意中共與宏都拉斯現任政府間的互動，以確保中共的惡意影響不會讓該國情勢或貪腐情況更加惡化，或是淪為芬太尼的轉運點。因此，必須密切關注宏都拉斯情況，並看這會如何影響雙邊長期關係。

另被問到，我國總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫選擇在美國加州會晤，而不是在台灣台北，是否會降低中國的敵對行動？歐布萊恩則直言，台灣元首過境美國行之有年，完全沒什麼特別的。而在過境期間，台灣總統一直以來也都會與政要會面，中國只是拿這件事「小題大作」，試圖要找理由改變現狀，「但這是沒用的」。美國政治人物要與誰見面或不與誰見面，中共無權置喙。

歐布萊恩提到，蔡總統見了前任聯邦眾院議長、民主黨籍的裴洛西後，又可能在加州與現任議長、共和黨籍的麥卡錫會面，這凸顯美國國會對台灣有著來自跨黨派的支持。他說，麥卡錫是他的老朋友，長年大力支持台灣。雖然這消息尚未獲得證實，但他相信雷根圖書館是個相當合適的會面地點，而兩人肯定有很多話要說，這肯定會是一場成果豐碩的會面。

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