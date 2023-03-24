美眾院外交領袖：中國將試圖影響台灣大選

2023/03/24 05:12

〔中央社〕美國眾議院外委會主席麥考爾今天表示，中國將試圖影響台灣大選，若失敗恐封鎖及入侵台灣。他直言，台灣還沒準備好，華府應儘速提供台灣武器，聯合AUKUS、Quad成員強化嚇阻力。

眾議院外委會今天上午針對2024財政年度預算案召開聽證會，邀請美國國務卿布林肯（Antony Blinken）列席說明。

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共和黨籍的麥考爾（Michael McCaul）在會上指出，他個人認為，中國國家主席習近平將試圖影響台灣1月大選，若影響不成，將進行先封鎖再入侵的備案計畫。他示警：「相較之下，俄烏戰爭規模恐是小巫見大巫」。

麥考爾直言，台灣還沒準備好，美台沒有聯合軍演，美國對台軍售交付也嚴重延宕。他呼籲美方不要重蹈覆轍，應在台海出事前就提供台灣武器，聯合「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）、「四方安全對話」（Quad）成員強化嚇阻，阻止中國侵台。

他說：「人們問我台灣為什麼重要？試想若中國明天入侵台灣，掌控全球9成（高階半導體）供應鏈，我們將深陷慘痛世界。」

美國國務院及國際開發總署（USAID）2024財政年度編列631億美元（約新台幣1兆9330億元）預算，較上年度增加約27億美元，其中印太區域預算增幅達18%。但部分議員仍擔心，印太與台灣部分編列額度不足以因應中國挑戰。

共和黨籍眾院外委會副主席華格納（Ann Wagner）舉例，新年度「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫編列61億2454萬美元，但東亞與太平洋區域僅分得1億2900萬元，占2%。

華格納並說，2023財政年度國防授權法（NDAA）授權透過國務院FMF計畫，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，但新年度預算案未見此項目。她質疑，拜登政府沒把台灣擺在優先位置。

布林肯反駁指出，台灣絕對是優先重點，只是有很多不同做法。他說，新年度預算增編「新興全球優先事項」FMF額度，台灣被納入其中，且目前海外軍售（Foreign Military Sales，FMS）管道仍是最能有效確保台灣獲得所需防衛軍備的方式。

針對軍售交付延宕問題，布林肯表示，目前主要問題還是出在製造，美方會致力簡化程序，確保台灣具備嚇阻及抵禦可能侵略的能力。（編輯：楊昭彥）1120324

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