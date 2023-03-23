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    冰島認定「烏克蘭大饑荒」是種族滅絕 前蘇聯應負歷史責任

    2022年11月26 日，烏克蘭總統澤倫斯伉儷參加紀念「烏克蘭大饑荒」受害者的儀式。（路透）

    2022年11月26 日，烏克蘭總統澤倫斯伉儷參加紀念「烏克蘭大饑荒」受害者的儀式。（路透）

    2023/03/23 22:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲議會26日通過決議，認定蘇聯政權1932—1933年在烏克蘭造成的大饑荒是「種族滅絕」。決議強調，對蘇聯極權政權的粉飾和美化，以及對蘇聯獨裁者史達林的崇拜重現，導致俄羅斯如今淪為支持恐怖主義的國家

    該決議得到了出席會議的所有48名代表一致支持，這些代表是國會各黨派的代表。

    冰島成為繼美國、德國、愛爾蘭和加拿之後，最新認定「烏克蘭大饑荒」是種族屠殺的國家。烏國總統澤倫斯基在推特發文，感謝冰島國會仗義執言，他說；「這是一個明確的訊號，表明此類罪行不會逍遙法外，也不會因訟時效而不受懲罰。」

    「烏克蘭大饑荒」（Holodomor，原意是用飢餓謀殺）是1930年代時發生在蘇聯加盟共和國烏克蘭的大饑荒，造成至少400萬人死亡，原因除了蘇聯領導人史達林強行推動的農業集體化，蘇聯當局還利用飢餓殺人打壓烏克蘭的民族意識，並出動祕密警察迫害烏克蘭的菁英。

    這場饑荒在蘇聯時期是禁忌話題，直到1991年烏克蘭脫離蘇聯獨立，烏克蘭才開始面對這場悲劇，對大饑荒的回憶成了烏克蘭國家認同的重要部分。

    俄羅斯拒絕承認這場饑荒是對烏克蘭人的種族滅絕，去年俄軍佔領烏東港市馬立波（Mariupol）時，還還拆除當地的「烏克蘭大饑荒」紀念碑。

    1932年烏克蘭大饑荒，至少400萬烏克蘭人餓死。圖為百姓死於烏克蘭第二大城哈爾科夫街頭。（維基百科公有領域）

    1932年烏克蘭大饑荒，至少400萬烏克蘭人餓死。圖為百姓死於烏克蘭第二大城哈爾科夫街頭。（維基百科公有領域）

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