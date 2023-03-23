野獾愛挖洞築巢 部分荷蘭火車路段竟被癱瘓

由於獾會在鐵路堤道底下挖洞，造成鐵軌下陷風險，讓荷蘭國家鐵路公司頭痛不已。（路透）

2023/03/23 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕導致火車延誤的原因百百種，不過近期荷蘭南部城市登博斯（Den Bosch）至恩荷芬（Eindhoven）之間路段停駛，竟然是受到野生動物「獾」的威脅，原因在於獾會在鐵路堤道底下挖洞，造成鐵軌下陷風險。目前當地政府正努力將野獾誘捕出來，並將其安置在其他受保護地區。

綜合外媒報導，「歐洲狗獾」（European badger）在歐洲數量眾多，但「歐洲狗獾」於1980年代在荷蘭幾乎滅絕，目前荷蘭國內僅有約7000隻，為受到法律保護的保育類物種。荷蘭國家鐵路公司「ProRail」發言人巴斯（Aldert Baas）指出，由於獾有挖洞築巢的習性，鐵路軌道的路堤意外成為獾的首選地點。巴斯表示，路堤是由沙子所製成，獾很喜歡在鐵軌路堤下方挖洞築巢，且鐵路路線通常少有人煙，適合性格怕生的獾在此活動。

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荷蘭交通與基礎設施副部長海寧（Vivianne Heijnen）日前在一封致議會信函中表示，各地有40處獾窩靠近鐵軌，海寧表示他已要求「ProRail」密切注意此事。

「ProRail」本週就曾宣布登博斯至博客斯特爾（Boxtel）之間的鐵路停駛，原因是鐵軌下陷，代表該路線行駛有風險。荷蘭政府22日也曾提到，因為擔心獾挖洞導致鐵軌坍塌風險，登博斯至恩荷芬之間路段停駛，可能會停駛數週。

荷蘭國家鐵路公司發言人巴斯坦言：「獾是個美麗的動物，但是他對我們的鐵路安全已構成威脅。」巴斯透露，目前的計劃是在附近為獾群打造一個安身之地，並沿著軌道放置金屬屏障，讓獾無法在軌道底下挖洞。但巴斯坦言，此措施目前不清楚要花多久時間才能完成。

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