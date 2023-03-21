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    岸田文雄突訪基輔會晤澤倫斯基 日本政界持正面態度

    日本首相岸田文雄突訪烏克蘭和總統澤倫斯基會晤。（法新社）

    日本首相岸田文雄突訪烏克蘭和總統澤倫斯基會晤。（法新社）

    2023/03/21 15:56

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄結束印度出訪行程後，今（21日）上午7時40分許搭乘專機抵達波蘭，接著突然前往烏克蘭基輔和澤倫斯基會晤，席間強調他堅決反對俄羅斯入侵烏國，日本政界對於岸田文雄的閃電行動抱持著正面態度

    《NHK》報導，岸田文雄和澤倫斯基會面時，指出日本身為G7今年的輪值主席國，必須向烏克蘭表達聲援和堅定支持的態度，並捍衛以法治為基礎的國際秩序，強烈反對俄羅斯單方面以武力改變現狀、入侵烏克蘭的行為。

    日本執政黨自由民主黨幹事長茂木敏充表示，在今年5月即將舉行的G7廣島峰會上，烏克蘭局勢將是重要主題，在這種情況下岸田文雄出訪烏國和澤倫斯基碰面，具有直接確認當地情況的意義。

    自民黨選舉對策委員長森山裕透露，岸田前往烏克蘭時有打電話告訴他，並說明由於特殊狀況無法提前向他告知，不過森山裕相信岸田文雄能夠負起身G7主席國的責任。另外，烏克蘭目前正處於戰爭狀態，因此他會祈福岸田首相平安無事歸來。

    日本最大在野黨立憲民主黨黨代表泉健太指出，G7所有國家領導人都已和澤倫斯基會面，這代表G7在支持烏國一事上已實現團結，他能理解岸田文雄的會晤內容需要一定程度的保密，但希望岸田回國後能夠向國會報告。

    立民黨幹事長岡田克也表示，他相當歡迎岸田文雄出訪烏克蘭，對於未來的G7廣島峰會和日本主席國的身分來說，能夠面對面了解狀況是非常有益的。

    岸田文雄預計22日將回到波蘭舉行首腦會談，討論日本、波蘭雙邊合作問題，其中包括如何應對烏克蘭局勢，並於23日上午返回日本。

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