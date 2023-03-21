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    影片曝光！ 烏軍發射彈簧刀無人機 重挫俄軍陣地

    烏軍發射彈簧刀無人機重挫俄軍陣地。（圖擷自推特）

    烏軍發射彈簧刀無人機重挫俄軍陣地。（圖擷自推特）

    2023/03/21 14:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭無人機在戰場上大顯神威，推特流出一段烏克蘭特戰部隊使用彈簧刀300攻擊無人機，將俄軍陣地重創的影片。

    推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片，可以看到烏克蘭士兵一開始偵查到遠處的俄軍陣地，接著士兵們發射出彈簧刀無人機，一邊操作修正軌道朝著目標前進，接著無人機撞上被瞄準的俄軍目標。

    俄烏戰爭已持續超過1年，中國政府於上月24日發表政治解決烏克蘭危機的12點立場，呼籲各界停火和談、解決人道危機、維護核安以及減少戰略風險，並主張摒棄冷戰思維，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科20日於推特發文重申，「根據國際法和聯合國憲章，俄軍應從烏克蘭領土上撤出或投降，對於中國提出的任何和平計畫，皆必須以確保俄軍從所有烏克蘭領土撤出為前提。」

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