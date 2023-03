影片曝光！ 烏軍發射彈簧刀無人機 重挫俄軍陣地

2023/03/21 14:24

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中,烏克蘭無人機在戰場上大顯神威,推特流出一段烏克蘭特戰部隊使用彈簧刀300攻擊無人機,將俄軍陣地重創的影片。

推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片,可以看到烏克蘭士兵一開始偵查到遠處的俄軍陣地,接著士兵們發射出彈簧刀無人機,一邊操作修正軌道朝著目標前進,接著無人機撞上被瞄準的俄軍目標。

俄烏戰爭已持續超過1年,中國政府於上月24日發表政治解決烏克蘭危機的12點立場,呼籲各界停火和談、解決人道危機、維護核安以及減少戰略風險,並主張摒棄冷戰思維,烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科20日於推特發文重申,「根據國際法和聯合國憲章,俄軍應從烏克蘭領土上撤出或投降,對於中國提出的任何和平計畫,皆必須以確保俄軍從所有烏克蘭領土撤出為前提。」

Compilation of the use of Switchblade 300 by Ukrainian special operations forces https://t.co/cpXx0vI2tg pic.twitter.com/UBYHwTt0vM