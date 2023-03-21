與習近平互別苗頭？ 岸田文雄閃電訪烏晤澤倫斯基 轉達堅定支持

日本首相岸田文雄今天快閃訪問烏克蘭，並與澤倫斯基總統進行會談。（美聯社檔案照）

2023/03/21 12:47

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕就在中國國家主席習近平訪問俄羅斯的期間，日本首相岸田文雄今天快閃訪問烏克蘭，並與澤倫斯基總統進行會談，岸田是今年7大工業國（G7）的輪值主席，也是最後一位訪烏的G7領袖。

岸田在19日走訪印度，20日在新德里與印度總理莫迪舉行會談，邀請G20峰會輪值主席莫迪出席5月在廣島召開的7大工業國（G7）領袖會議，岸田原定21日返日，但臨時改變行程前往烏克蘭，日本政府在今天正式公布岸田抵達基輔的消息。

請繼續往下閱讀...

日本放送協會（NHK）報導，岸田與澤倫斯基的會談中，對烏克蘭人民在澤倫斯基的領導下，為保衛祖國而奮起的勇氣和忍耐表示敬意，並親自轉達日本以及G7國家對烏克蘭的團結和堅定支持。

報導指出，岸田原定在印度當地時間21日搭專機返日，但臨時更改行程，21日凌晨搭機從印度前往波蘭，再由波蘭搭乘列車以陸路方式進入基輔。岸田也預定回程時拜訪波蘭並於22日舉行領袖會談。

去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，G7領袖相繼訪問烏克蘭，以行動表達力挺烏克蘭的態度，今年2月美國總統拜登在俄烏戰爭屆滿1週年前也閃電訪問基輔，震撼國際社會。岸田原本也秘密計畫於去年底到今年初訪烏，但因消息曝光而取消，拜登訪烏後，岸田成為G7國家唯一未訪問烏克蘭的領袖。

由於日本今年擔任G7輪值主席國，岸田完成訪烏克行程具有重要的象徵意義，尤其習近近日訪俄，啟動「調停外交」以自塑為俄烏戰爭和平使者，試圖影響歐洲，挑戰美國領導的世界秩序，岸田此時訪烏也具有互別苗頭的意味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法