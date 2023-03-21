以色列財長：約旦河西岸根本沒有巴勒斯坦人

以色列財政部長斯莫特里奇19日宣稱，約旦河西岸「沒有巴勒斯坦歷史或文化，也沒有所謂巴勒斯坦人民」。（路透）

2023/03/21 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕以色列財政部長19日宣稱，約旦河西岸「沒有巴勒斯坦歷史或文化，也沒有所謂巴勒斯坦人民」，引起各界譴責。以巴衝突持續升溫，兩國代表正在埃及商討和平可能。

據《路透》報導，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）19日在法國一場會議中發表爭議言論，「那裡（約旦河西岸）有巴勒斯坦的歷史或文化嗎？沒有。所謂的巴勒斯坦人民並不存在」，演說片段在社群平台上發酵，並廣為流傳。

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此外，斯莫特里奇也觸怒了鄰國約旦，因為他在會議中使用的以色列地圖，暗示了該國國境擴大，竟包含約旦河西岸、東耶路撒冷、加薩走廊和約旦等地。

斯莫特里奇是宗教民族主義政黨、「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist Party）黨主席。巴勒斯坦總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）強烈譴責斯莫特里奇的言論，「等同於煽動暴力」。

聯合國秘書長發言人哈克（Farhan Haq）受訪表示，斯莫特里奇的言論「完全沒有幫助」，哈克說：「顯然該地確實存在巴勒斯坦人民，且聯合國捍衛他們的權利」。

約旦當局則表示，已召見以色列大使提出抗議。約旦外交部發言人馬賈利（Sinan al Majali）表示：「以色列現任部長不負責任的挑釁行為，違反了國際規範，和《約旦與以色列和平條約》，其極端主義行徑將造成區域危機升級」。

以色列外交部事後在推特上回應：「以色列致力於維護1994年達成的和平協議。以色列的立場沒有改變，始終承認約旦哈希姆王國的領土完整」。

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