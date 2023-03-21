為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列財長：約旦河西岸根本沒有巴勒斯坦人

    以色列財政部長斯莫特里奇19日宣稱，約旦河西岸「沒有巴勒斯坦歷史或文化，也沒有所謂巴勒斯坦人民」。（路透）

    以色列財政部長斯莫特里奇19日宣稱，約旦河西岸「沒有巴勒斯坦歷史或文化，也沒有所謂巴勒斯坦人民」。（路透）

    2023/03/21 14:38

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列財政部長19日宣稱，約旦河西岸「沒有巴勒斯坦歷史或文化，也沒有所謂巴勒斯坦人民」，引起各界譴責。以巴衝突持續升溫，兩國代表正在埃及商討和平可能。

    據《路透》報導，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）19日在法國一場會議中發表爭議言論，「那裡（約旦河西岸）有巴勒斯坦的歷史或文化嗎？沒有。所謂的巴勒斯坦人民並不存在」，演說片段在社群平台上發酵，並廣為流傳。

    此外，斯莫特里奇也觸怒了鄰國約旦，因為他在會議中使用的以色列地圖，暗示了該國國境擴大，竟包含約旦河西岸、東耶路撒冷、加薩走廊和約旦等地。

    斯莫特里奇是宗教民族主義政黨、「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist Party）黨主席。巴勒斯坦總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）強烈譴責斯莫特里奇的言論，「等同於煽動暴力」。

    聯合國秘書長發言人哈克（Farhan Haq）受訪表示，斯莫特里奇的言論「完全沒有幫助」，哈克說：「顯然該地確實存在巴勒斯坦人民，且聯合國捍衛他們的權利」。

    約旦當局則表示，已召見以色列大使提出抗議。約旦外交部發言人馬賈利（Sinan al Majali）表示：「以色列現任部長不負責任的挑釁行為，違反了國際規範，和《約旦與以色列和平條約》，其極端主義行徑將造成區域危機升級」。

    以色列外交部事後在推特上回應：「以色列致力於維護1994年達成的和平協議。以色列的立場沒有改變，始終承認約旦哈希姆王國的領土完整」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    避免齋戒月衝突 埃及主導以巴會談
    2023/03/19 16:58

    避免齋戒月衝突 埃及主導以巴會談
    阿拉伯國家聯盟：以色列軍事行動造成區域動盪
    2023/02/14 15:44

    阿拉伯國家聯盟：以色列軍事行動造成區域動盪

    親子共讀好處多！專家分享實用技巧大補帖
    互控恐怖主義 巴勒斯坦男子遭以色列殖民者開槍射殺
    2023/02/13 11:50

    互控恐怖主義 巴勒斯坦男子遭以色列殖民者開槍射殺
    以巴領土爭議 聯合國決議向國際法院尋求裁決
    2023/01/01 11:29

    以巴領土爭議 聯合國決議向國際法院尋求裁決

    低波動穩配息 富坦穩月收基金績效強
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播