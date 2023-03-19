習近平訪俄前夕 共同社：美方證實中國彈藥被用在烏克蘭

日本共同社報導，美國已證實中國彈藥已經好幾波被運用在烏克蘭戰場上，並懷疑這些中國彈藥是由俄羅斯部隊所發射，一旦確定是由北京交付給俄軍使用，華盛頓準備就此採取可能制裁行動。（美聯社）

2023/03/19 23:07

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國國家主席習近平20日將訪問俄羅斯前夕，日本共同社18日英文報導，華盛頓消息人士17日透露，美國已證實中國彈藥已經好幾波被運用在烏克蘭戰場上，並懷疑這些中國彈藥是由俄羅斯部隊所發射，一旦確定是由北京交付給俄軍使用，華盛頓準備對此採取行動。

這意味著，華府正在蒐集證據，一旦證實中國官方或個人、企業實體提供彈藥支持俄軍在烏克蘭的作戰，中方將遭到歐美等多國制裁。

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報導引述華府消息人士指出，美國政府在分析了彈藥的成分和其他因素後，確定在烏克蘭發現的一些彈藥是由中國生產的；不過，他們並未透露發現的是哪種彈藥。

這些人士透露，華盛頓已向美國一些夥伴通報了這項確認訊息。美國最近已多次表示，華府持有情資指向北京正考慮向俄羅斯運送武器和彈藥。一位美國國務院官員向共同社表示，「這是我們保持警惕，並繼續密切關注的事情」。

自從去年2月俄羅斯發動全面入侵烏克蘭戰爭後，中國對外宣稱「中立」，一直避免譴責俄羅斯的入侵行動，在習近平取得連續第3任期國家主席大權後，近日更試圖塑造其斡旋俄、烏停火的「和平」調解人角色。習近平20日至22日將至莫斯科展開3天國是訪問，為他在去年2月烏戰爆發後首次出訪俄國。

共同社報導引述的美國政府消息人士沒有具體說明這些彈藥是否由中國提供，但補充說，如果發現北京提供了這些彈藥，華盛頓準備採取行動。

報導說，隨著烏戰進入第2年，在烏克蘭戰場發現中國彈藥的確認，可能進一步激發美中之間緊張關係加劇。拜登上週甫表示，他預計很快會與習近平通話，但沒有詳細說明。

隨着烏東戰事升溫，西方官員表示，俄軍和俄國傭兵瓦格納集團一直在為砲彈短缺掙扎。瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）上月指責俄軍和國防部沒有為其戰鬥人員提供足夠的彈藥。

消息人士指出，瓦格納集團正試圖從該集團在其他國家的軍事行動中轉移武器，用在烏克蘭戰爭。

美國政治新聞網站「Politico（政客）」近日引述海關數據顯示，去年6月至12月間，中國公司向俄羅斯實體已運送了1000支突擊步槍、無人機零件和其他有潛在軍事用途的設備。

美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）18日在記者會上表示：「我們對中國向俄羅斯提供致命武器和致命軍力的可能性，仍有和上週一樣的擔憂」、「我們仍不相信他們（中國）已把該選項排除在考慮範圍」。

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