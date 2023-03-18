義大利反黑手黨委員會回歸 將調查中國黑社會

佛羅倫斯附近的普拉托是中國人經營紡織與配件工廠的重鎮，曾經爆發「中國卡車案」，該案是打擊義大利與歐洲中國黑手黨最重大的案件。（路透）

2023/03/18 20:58

〔中央社〕義大利反黑手黨委員會預計下週回歸，其職責除調查國內黑手黨和類似犯罪集團不法行為外，也包括調查中國黑社會在義國的非法滲透，例如中國海外警察局、中國卡車案、中國地下銀行等。

反黑手黨委員會在義大利歷屆立院期間，共設立過八屆，第一屆為1962年，最後一屆為2006年。

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「蟻報」（Le Formiche）16日報導，鑑於近幾年中國在義大利的非法滲透，包括廣設海外警察局、「中國卡車案」與近期的中國地下銀行，因此這一屆反黑手黨委員會的調查範圍也涵蓋了中國黑社會在義大利的非法行為。

「蟻報」這個月曾報導，近期義大利發現有一家祕密中國銀行，在羅馬、佛羅倫斯、巴多瓦（Padova）、普拉托（Prato）、拿坡里、雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）設立分支機構，向中國轉移數十億歐元，涉嫌非法洗錢，義大利調查人員稱它為「中國地下銀行」。

目前佛羅倫斯法院已完成對「中國地下銀行」初步調查，法官並發布一項命令，逮捕2名華裔人士，這2人因與犯罪集團同夥濫用金融和銀行活動而遭到逮補。此外另有13名嫌疑人。

「蟻報」（Le Formiche）16日也報導，「中國地下銀行」機構提供隱藏的匯款服務，但需支付轉帳金額2.5%作為佣金。轉帳系統有兩個主要方法，金額小的透過微信或支付寶等應用程式將一張或多張信用卡轉到一個帳戶 。

至於較大的金額，透過在中國開設的經常帳戶和銀行金融卡預付給客戶指定的「地下銀行」機構，然後在佛羅倫斯和普拉托等分支機構領取現金，再由其他中國人提取並以其他方式運回中國。

另外，歷經七年調查的「中國卡車案」，最終於2018年1月義大利警方破獲一個從事賭博、賣淫與犯罪集團，他們是控制中國貨物運輸至全歐洲的中國黑幫，共逮捕包括主嫌在內的55人、查扣8輛汽車、數百萬歐元以及六61個銀行帳戶，被稱為「中國卡車案」

調查該案的主要據點在佛羅倫斯附近的普拉托（Prato），這座紡織業重鎮是中國人經營的紡織與配件工廠的重鎮，是當時打擊義大利與歐洲中國黑手黨最重大的案子。

但可惜的是，據網路媒體「草地消息」（notizie di prato）10日報導，歷經多年後，雖然有6人在去年遭到判刑，但仍有27人還在受審，而其餘人最終被判無罪釋放。

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