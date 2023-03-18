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    觸目驚心！澳洲小鎮河流 沖進數百萬條死魚

    澳洲小鎮河流沖進數百萬條死魚。（圖擷自@Kate_McBride_1推特）

    澳洲小鎮河流沖進數百萬條死魚。（圖擷自@Kate_McBride_1推特）

    2023/03/18 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州500多人居住的小鎮梅寧迪（Menindee），於17日早上發生數百萬條死魚沖進河裡的事件，當局指出這是因為熱浪影響到了大令-巴卡河（Darling-Baaka river）。

    《BBC》報導，新南威爾斯州第一產業部（NSW Department of Primary Industries）表示，經歷過大洪水的生態系統，在熱浪下又承受了極端壓力，才會造成如此現象。

    這是梅寧迪最大規模的死魚事件，3年前也曾發生類似狀況，由於受到魚屍腐爛影響，當地人預計還會出現更多死魚。居民麥克拉布（Graeme McCrabb）指出，小鎮民眾都是靠大令-巴卡河供水，因此未來幾天大家都無法取得家庭用水。

    梅寧迪今天（18日）的氣溫預計高達攝氏41度，事實上，氣候受到人為影響後，熱浪變得更頻繁、更強烈且持續時間更長。自工業時代以來，全球溫度已升高了攝氏1.1度，除非各國政府大幅削減碳排放，否則氣溫將繼續上升。

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