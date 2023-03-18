國際統計數據庫改用WHO資料 台灣「被消失」遭併入中國

日前「數據看世界」宣布採用世界衛生組織（WHO）的數據後，台灣的數據竟被併入中國，等同台灣在流行病數據庫中被排除在外，遭質疑不利於科學分析。（圖擷自OWID）

2023/03/18 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情先前在全球延燒，包含總部位於美國的約翰霍普金斯大學，以及「數據看世界」（Our World in Data, OWID）全球資料庫等都對各國疫情數據進行統計，但日前「數據看世界」宣布採用世界衛生組織（WHO）的數據後，台灣的數據竟被併入中國，等同台灣在流行病數據庫中被排除在外，遭質疑不利於科學分析。

據英媒「每日電訊報」報導，隨著各國疫情趨緩，一些統計疫情數據的網站陸續停止更新，像約翰霍普金斯大學先前就宣布停止更新國際數據，而「數據看世界」則是在日前決定全面採用世界衛生組織（WHO）的數據。但在此舉落實後，台灣卻被主要的大流行病數據庫排除在外，因為WHO是將台灣的數據併入中國。

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報導指出，台灣曾被譽為在應對武肺方面樹立了黃金標準，跟中國的防疫政策也有大的落差，儘管台灣也曾對所有入境的人實施為期14天的隔離期，但從未像中國一般進行嚴厲封鎖。

旅居台灣的生物學家、美國國家衛生研究院（NIH）國家癌症研究所研究員倪誠志（Chase Nelson）指出，將台灣與中國的數據合併對分析不利，不僅掩蓋了台灣早期應對大流行病的非凡成功，也無法深入了解他們的獨特方法。

對此OWID數據研究主任馬修（Edouard Mathieu）指出，要納入什麼國家，並非由OWID決定。強調OWID不自行蒐集數據或修正調整，僅複製WHO的數據並使其容易被瀏覽，由於數據來源改變，OWID的數據庫「不再顯示關於台灣的任何數據」。

WHO一名發言人則表示，台灣的數據已從OWID上消失，因為「我們的中國數據涵蓋整個大中華地區（greater China），雖有包括台灣，但不分別列舉」。

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