為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美富豪要求鄰座女子「脫口罩就給300萬」 無理行為遭網友罵翻

    美國知名「反疫苗」百萬富豪竟在搭機時，要求鄰座女性摘下口罩，甚至表明摘下就給對方10萬美元（約新台幣301萬），其行為曝光後反而惹來無數網友一片罵聲。（圖擷取自@stkirsch推特）

    美國知名「反疫苗」百萬富豪竟在搭機時，要求鄰座女性摘下口罩，甚至表明摘下就給對方10萬美元（約新台幣301萬），其行為曝光後反而惹來無數網友一片罵聲。（圖擷取自@stkirsch推特）

    2023/03/17 16:29

    〔即時新聞／綜合報導〕近期各國逐漸放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，許多人紛紛拿下攜帶多年的口罩，但有人選擇持續配戴。不過日前卻傳出，美國知名「反疫苗」百萬富豪竟在搭機時，要求鄰座女性摘下口罩，甚至表明摘下就給對方10萬美元（約新台幣301萬），這樣強迫他人的行為曝光後惹來無數網友一片罵聲。

    綜合外媒報導，畢業於美國麻省理工學院的科技業大亨基爾許（Steve Kirsch），過去曾發表過許多爭議言論，包含反對施打武漢肺炎疫苗。基爾許10日在推特發文表示，自己在搭乘達美航空時，要求隔壁女乘客摘下口罩，他先是表示會提供100美金（約新台幣）給對方，又稱若整趟航班都沒戴上口罩的話，就加碼到10萬美元。

    然而面對基爾許提出的無理要求，女乘客全程都沒有理會，任憑他在一旁洋洋灑灑敘述「口罩無用論」，而不解女子為何拒絕接受「挑戰」的基爾許竟在發文中酸對方，「她摘下口罩吃東西或喝水時，就等於是暴露在病毒中了」，並稱女子在吃早餐時就摘了口罩，「是不是覺得吃東西的時候不會被感染？」。

    不僅如此，基爾許還以矽谷銀行等時事話題嘲諷，｢也許下回我隔壁坐的會是個在矽谷銀行（Silicon Valley Bank）有存款帳戶的人吧」，此為暗指矽谷銀行存戶會因為銀行倒閉而接受高額獎金的挑戰，基爾許在推特發布的這片貼文，事後在網上引發熱議與抨擊。

    不少網友砲轟基爾許這般強迫他人、甚至想用錢羞辱對方的行為，「令人不快又自大的蠢蛋」、「我確信她認為你在性騷擾，真是渾球」、「典型大男人主義說教！我賭這位女士很想換位子」、「在密閉空間騷擾一個女人、管人家閒事，她又沒辦法離開......你可真和善啊」、「你有10萬美金的現金嗎？如果沒有你就只是個瘋子，誰知道你會不會付錢啊！」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    解禁後仍想繼續戴口罩？ 他曝因為會不小心對上司「這樣」
    2023/03/14 21:09

    解禁後仍想繼續戴口罩？ 他曝因為會不小心對上司「這樣」
    摘掉口罩卻摘不掉「憂鬱」 專家祭3招解憂
    2023/03/06 13:12

    摘掉口罩卻摘不掉「憂鬱」 專家祭3招解憂

    喝兒茶素最多的綠茶 能降脂肪肝
    口罩解封但不想脫口罩？ 她曝「16字原因」引發網友兩面意見
    2023/02/20 14:23

    口罩解封但不想脫口罩？ 她曝「16字原因」引發網友兩面意見
    室內口罩令鬆綁 「省掉表情管理」不少人決定繼續戴
    2023/02/20 06:13

    室內口罩令鬆綁 「省掉表情管理」不少人決定繼續戴

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    mRNA疫苗惹議 紐西蘭父母拒絕孩子手術輸血槓上政府
    2022/12/06 18:36

    mRNA疫苗惹議 紐西蘭父母拒絕孩子手術輸血槓上政府
    紐國男嬰急需手術救命 父母竟堅拒接受打疫苗者輸血
    2022/11/30 21:22

    紐國男嬰急需手術救命 父母竟堅拒接受打疫苗者輸血
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播