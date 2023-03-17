美富豪要求鄰座女子「脫口罩就給300萬」 無理行為遭網友罵翻

美國知名「反疫苗」百萬富豪竟在搭機時，要求鄰座女性摘下口罩，甚至表明摘下就給對方10萬美元（約新台幣301萬），其行為曝光後反而惹來無數網友一片罵聲。（圖擷取自@stkirsch推特）

2023/03/17 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕近期各國逐漸放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，許多人紛紛拿下攜帶多年的口罩，但有人選擇持續配戴。不過日前卻傳出，美國知名「反疫苗」百萬富豪竟在搭機時，要求鄰座女性摘下口罩，甚至表明摘下就給對方10萬美元（約新台幣301萬），這樣強迫他人的行為曝光後惹來無數網友一片罵聲。

綜合外媒報導，畢業於美國麻省理工學院的科技業大亨基爾許（Steve Kirsch），過去曾發表過許多爭議言論，包含反對施打武漢肺炎疫苗。基爾許10日在推特發文表示，自己在搭乘達美航空時，要求隔壁女乘客摘下口罩，他先是表示會提供100美金（約新台幣）給對方，又稱若整趟航班都沒戴上口罩的話，就加碼到10萬美元。

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然而面對基爾許提出的無理要求，女乘客全程都沒有理會，任憑他在一旁洋洋灑灑敘述「口罩無用論」，而不解女子為何拒絕接受「挑戰」的基爾許竟在發文中酸對方，「她摘下口罩吃東西或喝水時，就等於是暴露在病毒中了」，並稱女子在吃早餐時就摘了口罩，「是不是覺得吃東西的時候不會被感染？」。

不僅如此，基爾許還以矽谷銀行等時事話題嘲諷，｢也許下回我隔壁坐的會是個在矽谷銀行（Silicon Valley Bank）有存款帳戶的人吧」，此為暗指矽谷銀行存戶會因為銀行倒閉而接受高額獎金的挑戰，基爾許在推特發布的這片貼文，事後在網上引發熱議與抨擊。

不少網友砲轟基爾許這般強迫他人、甚至想用錢羞辱對方的行為，「令人不快又自大的蠢蛋」、「我確信她認為你在性騷擾，真是渾球」、「典型大男人主義說教！我賭這位女士很想換位子」、「在密閉空間騷擾一個女人、管人家閒事，她又沒辦法離開......你可真和善啊」、「你有10萬美金的現金嗎？如果沒有你就只是個瘋子，誰知道你會不會付錢啊！」

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf — Steve Kirsch （@stkirsch） March 10, 2023

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