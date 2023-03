美富豪要求鄰座女子「脫口罩就給300萬」 無理行為遭網友罵翻

2023/03/17 16:29

〔即時新聞/綜合報導〕近期各國逐漸放寬武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)防疫措施,許多人紛紛拿下攜帶多年的口罩,但有人選擇持續配戴。不過日前卻傳出,美國知名「反疫苗」百萬富豪竟在搭機時,要求鄰座女性摘下口罩,甚至表明摘下就給對方10萬美元(約新台幣301萬),這樣強迫他人的行為曝光後惹來無數網友一片罵聲。

綜合外媒報導,畢業於美國麻省理工學院的科技業大亨基爾許(Steve Kirsch),過去曾發表過許多爭議言論,包含反對施打武漢肺炎疫苗。基爾許10日在推特發文表示,自己在搭乘達美航空時,要求隔壁女乘客摘下口罩,他先是表示會提供100美金(約新台幣)給對方,又稱若整趟航班都沒戴上口罩的話,就加碼到10萬美元。

然而面對基爾許提出的無理要求,女乘客全程都沒有理會,任憑他在一旁洋洋灑灑敘述「口罩無用論」,而不解女子為何拒絕接受「挑戰」的基爾許竟在發文中酸對方,「她摘下口罩吃東西或喝水時,就等於是暴露在病毒中了」,並稱女子在吃早餐時就摘了口罩,「是不是覺得吃東西的時候不會被感染?」。

不僅如此,基爾許還以矽谷銀行等時事話題嘲諷,「也許下回我隔壁坐的會是個在矽谷銀行(Silicon Valley Bank)有存款帳戶的人吧」,此為暗指矽谷銀行存戶會因為銀行倒閉而接受高額獎金的挑戰,基爾許在推特發布的這片貼文,事後在網上引發熱議與抨擊。

不少網友砲轟基爾許這般強迫他人、甚至想用錢羞辱對方的行為,「令人不快又自大的蠢蛋」、「我確信她認為你在性騷擾,真是渾球」、「典型大男人主義說教!我賭這位女士很想換位子」、「在密閉空間騷擾一個女人、管人家閒事,她又沒辦法離開......你可真和善啊」、「你有10萬美金的現金嗎?如果沒有你就只是個瘋子,誰知道你會不會付錢啊!」

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf