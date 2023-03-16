為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    毒品引發美墨糾紛 墨總統呼籲：禁止藥用芬太尼

    墨西哥總統歐布拉多提議，禁止該國醫療機構使用芬太尼。（歐新社）

    墨西哥總統歐布拉多提議，禁止該國醫療機構使用芬太尼。（歐新社）

    2023/03/16 12:48

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）週三（15日）提議，禁止該國醫療機構使用芬太尼（fentanyl）。芬太尼是一種強效的類鴉片止痛劑，造成美國藥物過量死亡人數激增，加劇了美、墨之間的緊張關係。

    根據《美聯社》報導，墨西哥總統歐布拉多週三在記者會上，稱他將指示醫學、藥理學專家，評估「其他止痛藥全面替代芬太尼」的可能性。

    歐布拉多表示：「如果墨西哥禁止芬太尼，我將敦促美國同步停止芬太尼的醫療使用」。歐布拉多話鋒一轉，開始批評美國反毒政策的成效，並強調墨西哥不會扮演美國的「從屬角色」。

    美國政壇近年不斷詬病墨國的禁毒戰略，直指歐布拉多打擊走私措施太過消極。部分共和黨議員甚至要求白宮授權美軍，直接跨越國界、打擊墨西哥的販毒集團。

    歐布拉多強烈反對類似手段，辯稱墨國政府正全力遏止芬太尼威脅，表示近期查獲的非法芬太尼「比以往任何時候都多」。

    墨西哥政府早前自清，「墨西哥不是芬太尼的生產中心，該藥物及其主要成分，皆來自亞洲」。然而，美國官員並不買單，提出多項證據反擊。兩國因毒品問題陷入唇槍舌戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生產「超級毒品」芬太尼 墨國毒梟遭逮捕
    2023/02/13 16:15

    生產「超級毒品」芬太尼 墨國毒梟遭逮捕
    與妻成婚一週年遊墨西哥慶祝 美國律師離奇自4樓摔下喪命
    2023/01/17 14:39

    與妻成婚一週年遊墨西哥慶祝 美國律師離奇自4樓摔下喪命

    免充電黑科技 全新X-TRAIL讓你拋開里程焦慮
    美國芬太尼躍居致命毒品龍頭 一年查獲劑量足以讓全民喪命
    2022/12/22 12:55

    美國芬太尼躍居致命毒品龍頭 一年查獲劑量足以讓全民喪命
    墨西哥擬定獎勵措施 吸引半導體投資
    2022/08/20 09:08

    墨西哥擬定獎勵措施 吸引半導體投資

    噴兩下能無痛減重？醫證實：是真的！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播