毒品引發美墨糾紛 墨總統呼籲：禁止藥用芬太尼

墨西哥總統歐布拉多提議，禁止該國醫療機構使用芬太尼。（歐新社）

2023/03/16 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）週三（15日）提議，禁止該國醫療機構使用芬太尼（fentanyl）。芬太尼是一種強效的類鴉片止痛劑，造成美國藥物過量死亡人數激增，加劇了美、墨之間的緊張關係。

根據《美聯社》報導，墨西哥總統歐布拉多週三在記者會上，稱他將指示醫學、藥理學專家，評估「其他止痛藥全面替代芬太尼」的可能性。

請繼續往下閱讀...

歐布拉多表示：「如果墨西哥禁止芬太尼，我將敦促美國同步停止芬太尼的醫療使用」。歐布拉多話鋒一轉，開始批評美國反毒政策的成效，並強調墨西哥不會扮演美國的「從屬角色」。

美國政壇近年不斷詬病墨國的禁毒戰略，直指歐布拉多打擊走私措施太過消極。部分共和黨議員甚至要求白宮授權美軍，直接跨越國界、打擊墨西哥的販毒集團。

歐布拉多強烈反對類似手段，辯稱墨國政府正全力遏止芬太尼威脅，表示近期查獲的非法芬太尼「比以往任何時候都多」。

墨西哥政府早前自清，「墨西哥不是芬太尼的生產中心，該藥物及其主要成分，皆來自亞洲」。然而，美國官員並不買單，提出多項證據反擊。兩國因毒品問題陷入唇槍舌戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法