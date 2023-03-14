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    共和黨最強明日之星 佛州州長痛批：拜登盲目援助烏克蘭

    佛羅里達州共和黨藉州長迪尚特（Ron DeSantis），明顯向黨內孤立主義勢力靠攏。（美聯社資料照）

    佛羅里達州共和黨藉州長迪尚特（Ron DeSantis），明顯向黨內孤立主義勢力靠攏。（美聯社資料照）

    2023/03/14 16:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕正當美國努力團結國際社會阻止俄羅斯入侵烏克蘭之際，被視為共和黨最強明日之星的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），13日再度公開批評美國對烏克蘭的援助，聲稱拜登政府在沒有明確目標的情況下，為烏克蘭做的太多，他還以「領土爭端」來形容俄國的侵略行動。

    迪尚特透過福斯新聞（Fox News）節目「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight），發表一份公開聲明，直指保護歐洲國家的邊界並不是美國重要利益，政策制定者應該將注意力集中在美國本土。

    該節目人卡爾森（Tucker Carlson）一直針對美國軍援烏克蘭的議題窮追猛打，他曾稱，烏克蘭總統澤倫斯基是腐敗的「反面英雄」，並嘲笑他穿得「像脫衣舞俱樂部的經理」。卡爾森上週發送給所有主要的潛在共和黨總統候選人一份問卷調查，詢問他們對俄烏戰爭的態度。《紐約時報》稱，迪尚特的聲明是回覆該問券，無異承認他將角逐2024的白宮大位。

    卡爾森在聲明中還批評其他致力於幫助烏克蘭的共和黨人，他認為拜登總統在沒有明確目標的情況下，為烏克蘭做的太多了，並且正在採取有可能挑起美俄戰爭的行動。

    迪尚特說，「美國有許多重要的國家利益，包括保護邊界、克服軍隊的戰備危機、實現能源安全和獨立，以及遏制中國共產黨的經濟、文化和軍事力量等，但它們正變得越來越糾纏不清，在烏克蘭和俄羅斯之間的『領土爭端』中。」

    迪尚特補充說：「我們不能把干預不斷升級的海外戰爭，置於於保護自己家園之上，特別是每年有數萬美國人死於通過我們開放邊界走私的毒品。我們的武器庫對我們自身的安全至關重要，現在消耗得很快。」

    針對軍援烏克蘭問題，共和黨內有依循雷根主義以及孤立主義兩種聲浪，目前為止雷根主義獲勝但迪尚特的論調明顯趨於後者。大多數共和黨國會議員都支持提供烏克蘭軍事援助，而黨內孤立主義者主張不插手俄烏兩國間的事務，並質疑美國投入資源的成效，以及為何要支持烏克蘭。

    迪尚特獲得億萬富豪馬斯克等人背書，也被共和黨建制派視為反制前總統川普的王牌，被認為是川普2024重返白宮之路最有潛力的黨內挑戰者，他去年期中選舉以超過對手近20個百分點順利連任佛州州長，聲勢如日中天。

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