明年秋天天文盛宴！ C/2023 A3有望成為17年來最亮彗星

2007年的麥克諾特彗星亮度達-5.5等，是30年來最亮的彗星，也是70年來第二亮的大彗星。（法新社）

2023/03/14 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕明年秋天夜空有望出現天文奇景！今年初中國紫金山天文台發現一顆天體，但後來失蹤，直到2月22日ATLAS南非天文台通報發現新彗星，經比對就是紫金山天文台所發現的天體，這顆彗星命名「紫金山-阿特拉斯」彗星，正式名稱為C/2023 A3，預估明年10月最接近地球時，最大亮度可能高達0等，肉眼輕易可見。

據台北市立天文科學教育館天文預報訊息顯示，「紫金山-阿特拉斯」彗星將於2024年9月28日通過近日點，接著在10月12日最接近地球，距離地球僅0.47個天文單位，預估星等更將達到-1.3等，後續修正為0.3等，若接下來沒有更明亮的新彗星被發現的話，這顆彗星將成為2007年後最明亮的彗星之一。

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「紫金山-阿特拉斯」彗星軌道周期推估為8萬年，目前在木星與土星之間，亮度僅約18等，預期要等到2024年的9月亮度才會上升到肉眼可見的程度，預計將於2024年9月27日通過近日點，若可在通過太陽後倖存，將在10月12日最接近地球，目前預期它的最大亮度可能高達0等。

「紫金山-阿特拉斯」彗星有機會成為自2007年麥克諾特彗星（McNaught，C/2006 P1）亮度-5.5等後最明亮的彗星之一，不過由於時間還有一年餘，有相當大的不確定性，實際亮度如何還有待後續觀察。

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