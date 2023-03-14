為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中共稱將從嚴整治「自媒體亂象」 網嘲：造謠台灣應該不在限制內

    中央網信辦12日發佈通知，將展為期2個月的「清朗·從嚴整治『自媒體』亂象」專項行動。示意圖。（歐新社）

    中央網信辦12日發佈通知，將展為期2個月的「清朗·從嚴整治『自媒體』亂象」專項行動。示意圖。（歐新社）

    2023/03/14 13:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓國內言論自由越發嚴峻，中央網信辦12日發佈一項通知，將按照2023年「清朗」系列專項行動計劃，中央網信辦開展為期2個月的「清朗·從嚴整治『自媒體』亂象」專項行動。據通知指出，這項計劃最主要目的就是要打擊「自媒體」給中國網路所帶來的亂象，以及造成煽動現實社會對立等問題。

    綜合中媒報導，這項「清朗」系列專項行動計劃之一，打擊目標聚焦在社交、短影片、網絡直播等類型重點平台，並會針對新聞媒體和特定人員成立的「自媒體」，進行全面整治，凡是出現發佈傳播謠言等虛假訊息、假冒或仿冒官方機構帳號、利用弱勢群來違規營利等問題，都將對其進行嚴懲。

    另外，根據通知指出，除了不允許自媒體的發布內容作假，若發現發布者沒有教育、司法、醫療衛生等領域資格，卻擅自使用「教師」、「律師」、「醫生」等稱謂假冒專業人士，發布育兒、教育心理學、法條解讀、案件剖析、醫學知識、疫情形勢解讀等，也會進行取締。

    同時，該通知也提到將讓中國各地的網信部門，督促網站平台深入自查自糾，並從嚴從重處置頂風違規、屢教不改的「自媒體」；對管理不力、姑息縱容的網站平台，會依法採取限期整改、罰款、暫停相關功能、關停下架等處罰，警示「自媒體」和網站平台做好自我管理。

    知名政治工作者周軒，也在昨（13）日將相關新聞分享到臉書上，引起不少台灣網友議論，「乖乖配合大內宣就對了」、「造謠台灣消息應該不在限制內」、「當初抗議數位仲介法的人士現在在哪裡？」、「台灣也需要來點這樣的作為，不然無法對付1949難民大放厥詞」、「這個如果發生在台灣，那些共軍協力者應該會第一個跳出來哭么」、「這些『規範』能套用在台灣那些覺得中國好棒棒的『網紅』身上嗎？」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔣市府被爆中國籍臨時工將上班內容上傳抖音 簡舒培轟洩漏市民個資
    2023/03/13 05:58

    蔣市府被爆中國籍臨時工將上班內容上傳抖音 簡舒培轟洩漏市民個資
    網紅「捧中貶台」靠斗內發大財 學者：應查是否中資
    2023/03/13 05:30

    網紅「捧中貶台」靠斗內發大財 學者：應查是否中資

    宏匯廣場春季展售會開跑 新櫃開幕強勢登場
    國安人士：中國藉台美外交合作議題 操弄「疑美論」
    2023/03/10 18:59

    國安人士：中國藉台美外交合作議題 操弄「疑美論」
    廣告不實納管網紅 最重罰2500萬
    2023/03/09 05:30

    廣告不實納管網紅 最重罰2500萬
    中國各地紛設「國防動員辦公室」 專家：恐嚇、示威成分較大
    2023/03/01 20:45

    中國各地紛設「國防動員辦公室」 專家：恐嚇、示威成分較大
    恐怖！長輩LINE群瘋傳造謠YT影片 四叉貓直言︰為中國「認知作戰」
    2023/02/21 19:23

    恐怖！長輩LINE群瘋傳造謠YT影片 四叉貓直言︰為中國「認知作戰」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播