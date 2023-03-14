中共稱將從嚴整治「自媒體亂象」 網嘲：造謠台灣應該不在限制內

中央網信辦12日發佈通知，將展為期2個月的「清朗·從嚴整治『自媒體』亂象」專項行動。示意圖。（歐新社）

2023/03/14 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓國內言論自由越發嚴峻，中央網信辦12日發佈一項通知，將按照2023年「清朗」系列專項行動計劃，中央網信辦開展為期2個月的「清朗·從嚴整治『自媒體』亂象」專項行動。據通知指出，這項計劃最主要目的就是要打擊「自媒體」給中國網路所帶來的亂象，以及造成煽動現實社會對立等問題。

綜合中媒報導，這項「清朗」系列專項行動計劃之一，打擊目標聚焦在社交、短影片、網絡直播等類型重點平台，並會針對新聞媒體和特定人員成立的「自媒體」，進行全面整治，凡是出現發佈傳播謠言等虛假訊息、假冒或仿冒官方機構帳號、利用弱勢群來違規營利等問題，都將對其進行嚴懲。

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另外，根據通知指出，除了不允許自媒體的發布內容作假，若發現發布者沒有教育、司法、醫療衛生等領域資格，卻擅自使用「教師」、「律師」、「醫生」等稱謂假冒專業人士，發布育兒、教育心理學、法條解讀、案件剖析、醫學知識、疫情形勢解讀等，也會進行取締。

同時，該通知也提到將讓中國各地的網信部門，督促網站平台深入自查自糾，並從嚴從重處置頂風違規、屢教不改的「自媒體」；對管理不力、姑息縱容的網站平台，會依法採取限期整改、罰款、暫停相關功能、關停下架等處罰，警示「自媒體」和網站平台做好自我管理。

知名政治工作者周軒，也在昨（13）日將相關新聞分享到臉書上，引起不少台灣網友議論，「乖乖配合大內宣就對了」、「造謠台灣消息應該不在限制內」、「當初抗議數位仲介法的人士現在在哪裡？」、「台灣也需要來點這樣的作為，不然無法對付1949難民大放厥詞」、「這個如果發生在台灣，那些共軍協力者應該會第一個跳出來哭么」、「這些『規範』能套用在台灣那些覺得中國好棒棒的『網紅』身上嗎？」。

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