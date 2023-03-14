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    黑海糧食協議將到期 俄羅斯僅同意延長60天

    烏俄戰爭迄今已超過1年，針對烏俄兩國去年7月達成的「黑海穀物協議」即將到期，俄方在與聯合國官員談判後稱，同意到期後可以延長，但只接受延長60天。圖為載有烏克蘭穀物的貨輪。（歐新社）

    烏俄戰爭迄今已超過1年，針對烏俄兩國去年7月達成的「黑海穀物協議」即將到期，俄方在與聯合國官員談判後稱，同意到期後可以延長，但只接受延長60天。圖為載有烏克蘭穀物的貨輪。（歐新社）

    2023/03/14 11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭迄今已超過1年，針對烏俄兩國去年7月達成的黑海糧食協議，將在本月18日到期，俄方在與聯合國官員談判後稱，同意到期後可以延長，但只接受延長60天。

    俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭，戰事爆發後影響糧食出口，去年7月烏俄兩國在聯合國和土耳其的斡旋下，達成黑海糧食協議，允許烏克蘭從三個黑海港口出口糧食，以防止全球糧食危機。協議也包括解除俄方農產品和化肥出口的限制。

    協議於去年11月延長了120天，本月18日將再度到期。協議原本規定在沒有任何一方反對情況下可自動延長120天，不過俄羅斯外交部副部長維爾新尼（Sergei Vershinin）於13日在瑞士日內瓦與聯合國官員針對延長協議進行談判後表示，俄方不反對協議在到期後延長，但只同意延長60天。維爾新尼稱，俄羅斯農產品出口仍受到限制，他表示俄方未來的立場，取決於俄羅斯農產品出口正常化的實際進展。這些進展包括銀行支付、運輸物流、保險、金融活動解凍等。

    聯合國方面表示，將盡一切可能維護黑海糧食協議的完整性並確保其連續性。一名參與談判的烏克蘭官員也指出，烏方認為只延長60天違反了協議，官員表示協議明確規定至少可以延長 120 天，他認為若只延長60天，就必須修改協議。

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