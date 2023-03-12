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    天皇曾下榻！日本百年溫泉旅館浴池病菌爆量 社長驚傳陳屍野外

    大丸別莊社長山田真12日上午被發現輕生身亡。（圖翻攝自推特）

    大丸別莊社長山田真12日上午被發現輕生身亡。（圖翻攝自推特）

    2023/03/12 18:11

    〔即時新聞／綜合報導〕據稱日本「昭和天皇」曾下榻過、位於福岡縣筑紫野市的百年溫泉旅館「大丸別莊」，日前被驗出浴池中的「嗜肺性退伍軍人症桿菌」超標，旅館負責人山田真遭刑事調查並為此下台。沒想到今天（12日）上午，山田真被發現陳屍在野外，現場還留有遺書，警方初步判斷為輕生。

    根據《讀賣新聞》報導，日本《公眾浴場法》規定，大眾浴池每週需至少更換一次水，但擁有近160年歷史的大丸別莊，上月底被爆浴池用水竟每半年才換一次，也沒有添加足夠的氯氣消毒，致使池內退伍軍人菌含量超標3700倍。

    對此，社長山田真上月28日召開記者會道歉，坦承大丸別莊是2019年12月左右開始未嚴格遵守規定，之後因疫情爆發來客數減少，工作人員更加疏忽此事。本月8日，福岡縣政府以違反《公眾浴場法》向警方提出刑事告發並獲得受理，警方也正式展開調查。

    沒想到案件調查工作還未結束，現年70歲的山田真在今日上午6點55分（台灣時間上午5點55分）左右被民眾發現陳屍在筑紫野市的一條山間道路，嚇得趕緊通報警方。據悉，山田真的座車停在陳屍地點附近，警方在車上發現一封遺書，上頭寫著「對不起，一切都是我的問題，之後就拜託你們善後了。」警方尚未公布山田真確切陳屍地點、遺體狀況和死因，初判是輕生。

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