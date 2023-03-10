傳連續2年否決 澤倫斯基尋求奧斯卡頒獎典禮亮相遭拒

傳奧斯卡頒獎典已連續2年拒絕澤倫斯基登場，目前尚不清楚拒絕原因。圖為澤倫斯基視訊連線葛萊美頒獎典禮。（法新社資料照）

2023/03/10 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤倫斯基過去1年獲得多個國家、組織以及國際頒獎典禮等場合邀請發表視訊演講，但外媒披露，奧斯卡頒獎典禮已經連續第2年拒絕澤倫斯基登場，目前尚不清楚美國影藝學院否決原因。

據美國《綜藝》（Variety）獨家報導，澤倫斯基希望繼上月在德國柏林影展視訊亮相後，能成為美國廣播公司（ABC）於當地時間12日轉播的第95屆奧斯卡頒獎典禮線上虛擬嘉賓，但美國影藝學院（The Academy）已連續第2年否決這項建議。

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知情人士透露，全球最大之一的娛樂經紀公司「WME」合夥人兼有力經紀人辛普森（Mike Simpson）曾向美國影藝學院提出，邀請從喜劇演員轉為政治家的澤倫斯基到奧斯卡頒獎典禮，但隨後遭拒絕；美國影藝學院尚未對外發表評論，但美國影藝學院傳統上更傾向於關注電影製作圈的貢獻，並避開任何政治性因素。

據悉，澤倫斯基的團隊最近幾個月請來辛普森，他的客戶有知名導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）、奉俊昊等重量級人物，一面向金球獎提出建議，同時也向影藝學院接觸；雖然澤倫斯基今年成功出現於金球獎頒獎典禮，但影藝學院對此並不感興趣。

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