軍武新知》靈感來自中國攻城器 美軍開發「運輸機空投巡弋飛彈」

美空軍「急龍」計畫可讓運輸機具備投放巡弋飛彈能力。（圖片取自洛克希德馬汀官網）

2023/03/10 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕美軍持續深化攻擊戰略多元性，如今就連非戰鬥、轟炸機都能負擔投放飛彈的重責大任。美國空軍正在研發的新型態作戰模式，可讓運輸機裝載數枚飛彈，投放後透過電子操控、定位，直接朝鎖定目標而去。

綜合外媒報導，美空軍的作戰計畫「急龍」（Rapid Dragon）近期進行部署棧板飛彈試驗。急龍的靈感來自於古代中國圍城武器「急龍車」，這種類弩炮可一次發射12枚投射物。根據美空軍2021年發布的訊息，會以急龍命名正是因為新武器可一次投放大量巡弋飛彈或其它空對地軍武。

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報導指出，這項武器的優點在於無須在地面搭建特殊設施，不用對飛機進行改造，飛行或地面人員也不必接受專門訓練。任何能夠操作重裝備投放的飛機、人員即可執行任務。

急龍的常態模組是以4、6、9為一單位的部署箱放置在棧板上。棧板投放後，藉由降落傘穩定且垂直緩慢下降，搭載的電子控制裝置會逐步釋放飛彈，接著引擎點火，飛彈開始爬升並轉為水平飛行模式，最後設定預先鎖定好的目標座標航線。雖然一般情況下會先設置好座標，但只要在飛彈發射前仍能修正更改。

報導提到，目前系統能夠與洛克希德馬汀的AGM-158聯合空對地飛彈體系相容，也正在努力要容納更多類型的武器系統。容量上，C-130運輸機可配置最多2塊6枚飛彈棧板；C-17全球霸王III型運輸機更可放置最多4塊9枚飛彈棧板。

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