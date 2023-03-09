美警告中國把供應鏈當脅迫武器 點出晶片、電池5領域風險

美國國家情報首長發表年度報告指出，中國將拿在全球供應鏈具支配地位當武器，增加其政治和軍事力量。（路透檔案照）

2023/03/09 20:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）8日發表「年度威脅評估」報告，當中警告，中國將利用在全球供應鏈的支配地位當做額外的武器，增加其政治和軍事力量。

報告指出，中國在半導體、關鍵原料、電池、太陽能板和製藥等技術領域，在全球供應鏈居重要地位，「若中國政府能夠熟悉利用在這些市場的主導性，來取得政治和經濟利益，可能對美國和西方製造、消費產業構成顯著風險」。

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這份報告指出，中國已在利用其在供應鏈的支配地位，迫使外國企業和國家向北京轉移技術和智慧財產；經濟與軍事力量並用，取得區域和全球影響力。報告說，「中國政府能夠利用在關鍵全球供應鏈的支配地位，試圖達成其目標，儘管此舉並非不會反而要自付代價」。

若中國能夠奪取台灣可能會尤其危險，「可能會有廣泛影響，由於台灣居先進晶片生產主宰地位，此影響包括擾亂全球半導體供應鏈」。

半導體方面，報告說，中國在新建新晶片廠上，居全球領先地位，計畫在2024年前興建數十座半導體廠，其中大多數是生產較舊型、更成熟的技術。儘管2019年中國在全球半導體產能僅佔11%，但是預期到2025年將提高到18%；中國因西方國家出口管制而面臨的困難，使其聚焦於較低性能、標準化晶片技術，可能成為在這領域的主力，最終使得一些買家更依賴中國。

在關鍵原料方面，報告指出，中國在稀土等若干戰略原料的開採、處理上的主要地位，對美國而言是一大弱點，中國可利用對這些關鍵原料市場的控制，以限量取得商業優勢，或者當做政治或貿易糾紛的工具。這些受中國控制的原料供應長期受干擾，將導致短缺，影響美國和西方民用、國防生產製造。不過報告說，中國限制這些關鍵原料的出口，也會加速全球協調、開發非以中國為主的替代來源。

其他令美國憂慮的供應鏈領域是電池、製藥和太陽能板製造。設於中國的公司可望在2025年控制全球65%的鋰電池市場，此供應鏈所有環節都是中國居主宰地位。製藥上關鍵的「活性藥物成份（API）」，40%是中國生產，在太陽能板製造各階段，中國的全球市占率現在已經超過80%，未來幾年即將提高到超過95%。

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