中國旅客遊泰瘋穿學生制服拍照 可罰1千泰銖、學校有權提告

〔即時新聞/綜合報導〕中國旅客去泰國玩,不愛體驗傳統服飾,反而流行穿學校制服拍照,由於泰國明文規定穿制服假冒學生可開罰1000泰銖(約新台幣878元),有關單位嚴陣看待此一風潮。

根據《曼谷郵報》 報導,泰國校園電影「初戀那件小事」在中國走紅,掀起中國旅客對泰國制服的狂熱,還變成訪泰必體驗的行程,也引發當地媒體報導。

泰國基礎教育委員會辦公室秘書長安芃(Amporn Pinasa)昨表示,他們與外交部、旅遊與體育部門都很關注此一風潮並展開相關討論,以防引發不良效應。

安芃指出,如果旅客穿著印有「學校名字第一個字母」的制服並做出不當行為,學校有權提告。

另外,當地律師拉查波爾(Ratchapol Sirisakorn)在臉書呼籲,根據《學生制服法》,若非學生者穿著印有校名首個字母的制服,可能被視為假冒學生身分,最高可處以1000泰銖的罰款。

報導指出,泰國雖然設有《學生制服法》,然而該法疑有漏洞,若旅客等人穿著的制服上沒有印有真正校名可能就不觸法。

Chinese tourists bought Thai school uniform at Banglampoo and wear them around Bangkok, hmm! #Thailand #China @Triam pic.twitter.com/d77yUkZ6mz