中國旅客遊泰瘋穿學生制服拍照 可罰1千泰銖、學校有權提告

中國旅客遊泰國瘋穿制服變身學生拍照引發當局關注，此舉也可能觸法。（取自推特@carmen167057816）

2023/03/09 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國旅客去泰國玩，不愛體驗傳統服飾，反而流行穿學校制服拍照，由於泰國明文規定穿制服假冒學生可開罰1000泰銖（約新台幣878元），有關單位嚴陣看待此一風潮。

根據《曼谷郵報》 報導，泰國校園電影「初戀那件小事」在中國走紅，掀起中國旅客對泰國制服的狂熱，還變成訪泰必體驗的行程，也引發當地媒體報導。

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泰國基礎教育委員會辦公室秘書長安芃（Amporn Pinasa）昨表示，他們與外交部、旅遊與體育部門都很關注此一風潮並展開相關討論，以防引發不良效應。

安芃指出，如果旅客穿著印有「學校名字第一個字母」的制服並做出不當行為，學校有權提告。

另外，當地律師拉查波爾（Ratchapol Sirisakorn）在臉書呼籲，根據《學生制服法》，若非學生者穿著印有校名首個字母的制服，可能被視為假冒學生身分，最高可處以1000泰銖的罰款。

報導指出，泰國雖然設有《學生制服法》，然而該法疑有漏洞，若旅客等人穿著的制服上沒有印有真正校名可能就不觸法。

Chinese tourists bought Thai school uniform at Banglampoo and wear them around Bangkok, hmm! #Thailand #China @Triam pic.twitter.com/d77yUkZ6mz — Sean Boonpracong （@Rajprasong_News） March 8, 2023

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